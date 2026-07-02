Μ. Θεμιστοκλέους: Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία έβαλαν τέλος στις πολύχρονες αναμονές

Καθοριστική συμβολή στη δραστική μείωση των λιστών αναμονής για τους χειρουργικούς ασθενείς των νοσοκομείων του ΕΣΥ είχαν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Οι αναμονές για τα προγραμματισμένα («ψυχρά») χειρουργεία είχαν φτάσει ακόμη και τα τέσσερα χρόνια, ως αποτέλεσμα των σοβαρών επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία στη λειτουργία του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Ο υφυπουργός Υγείας επισήμανε, ωστόσο, ότι η σημαντικότερη συμβολή στη μείωση των αναμονών προήλθε από την ενίσχυση της βασικής λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ, δηλαδή από την αύξηση των πρωινών χειρουργείων.

«Η μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση των αναμονών προήλθε από την αύξηση των πρωινών χειρουργείων, δηλαδή της βασικής λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σχέση με το 2024, δηλαδή 50.000 περισσότεροι ασθενείς χειρουργήθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι η αύξηση αυτή κατέστη εφικτή χάρη στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρησιακής λειτουργίας των νοσοκομείων.

«Η αύξηση αυτή κατέστη δυνατή μέσα από την ενίσχυση του προσωπικού και της λειτουργίας των νοσοκομείων. Αυξήθηκαν οι αναισθησιολόγοι, αυξήθηκαν οι νοσηλευτές και άνοιξαν περισσότερες αίθουσες», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι και το 2026 αναμένεται νέα αύξηση στον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων σε σύγκριση με το 2025, σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση των αναμονών επιτεύχθηκε μέσα από τρεις βασικές παρεμβάσεις: την αύξηση των πρωινών χειρουργείων, την εφαρμογή των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ και τη χορήγηση voucher για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικές κλινικές.

Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Υγείας, «εξαιτίας αυτών των παρεμβάσεων, η λίστα αναμονής έχει περιοριστεί σημαντικά και σήμερα σχεδόν όλα τα περιστατικά βρίσκονται κάτω από τους τέσσερις μήνες αναμονής».

Αναφερόμενος στη συνέχεια του προγράμματος, ο Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι τα απογευματινά χειρουργεία επιστρέφουν στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας, επισημαίνοντας πως το σκέλος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων και των voucher για δωρεάν επεμβάσεις σε ιδιωτικές κλινικές συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το υπουργείο Υγείας διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί νέα αύξησή τους, θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις.