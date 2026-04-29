Μ. Θεμιστοκλέους: Προκήρυξη για 1000 νέες μόνιμες θέσεις γιατρών

Για την ενίσχυση του ΕΣΥ το 2026, μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ξεκινώντας από την προκήρυξη για γιατρούς σε νοσοκομεία και στην Αττική και στην περιφέρεια, που από τον αρχικό σχεδιασμό των 850 αυξήθηκαν σε 1.000 θέσεις.

«Θα καλύψουν όλες τις περιοχές και υπενθυμίζω ότι έχουμε αλλάξει τη διαδικασία και πλέον από τη μέρα της προκήρυξης έχουμε διορισμό του γιατρού στο νοσοκομείο σε διάστημα από δύο ως τέσσερις μήνες», ανέφερε, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Θεμιστοκλέους.

Έχουμε αλλάξει όλη την νομοθεσία, είναι πλέον πολύ γρήγορη και έχουμε καταφέρει σε περιπτώσεις που ήταν πολύ επείγουσες, για παράδειγμα οι αναισθησιολόγοι στο Αγλαΐα Κυριακού από τη μέρα της προκήρυξης σε ένα δίμηνο να έχουμε το γιατρό στο νοσοκομείο για να εργάζεται, πρόσθεσε.

Ακόμη, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στα επιπλέον μπόνους σε γιατρούς που πάνε σε ακριτικές περιοχές. «Η χώρα χωρίζεται σε δύο περιοχές ανάλογα με τη δυσκολία που έχει να να βρούμε γιατρούς. Προβλέπεται ως και 600 ευρώ επιπλέον του μισθού επίδομα, ανέφερε υπνεθυμίζοντας τη «μεγάλη δωρεά του Στέλιου Χατζηιωάννου, η οποία δίνει σε 47 μικρά νησιά, σε 80 γιατρούς, 1500 ευρώ επιπλέον του μισθού, αφορολόγητα.

Τι είπε για την αξιολόγηση

Με δείγμα που φτάνει σε 50.000 ασθενείς, συνεχίζεται η αξιολόγηση και το σημαντικό είναι ότι απαντούν εκείνοι που εισήχθησαν σε νοσοκομείο. Το ερωτηματολόγιο είναι κάτι το οποίο έγινε σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών και ακαδημαϊκά ιδρύματα και πρόκειται για 30 ερωτήσεις, που απαιτούν 5 λεπτά για να απαντηθούν, καλύπτοντας από την επαφή του ασθενούς με τους γιατρούς ως την καθαριότητα και το φαγητό.

Μία δημοσκόπηση με 800 άτομα είναι δείγμα πάρα πολύ μεγάλο και παρέχει ρεαλιστική εικόνα του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου που πήρε χαμηλή βαθμολογία, οφείλει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνει διόρθωση, είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Προσλήψεις νοσηλευτών»

Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η πλατφόρμα για την Αττική και θα ξανανοίξει σε σύντομο χρονικό διάστημα και για άλλες αιτήσεις ενώ ανοίγει αυτές τις ημέρες και για την υπόλοιπη χώρα, είπε, σχετικά με τις προσλήψεις νοσηλευτών, ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σε ποσοστό 90% οι ασθενείς έχουν βρει τον γιατρό που ήθελαν. Ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα από τις 9 ώρες έχει μειωθεί στις 4,5 είναι αρκετά χαμηλός, ανέφερε.

Η πρόσληψη προσωπικού στοχευμένα στα επείγοντα, αλλά και η ανακαίνιση των τμημάτων, αποδείχτηκε σημαντική καθώς δεν χάνεται χρόνος στις μετακινήσεις του ασθενούς, ενώ συνεισφέρει και το λεγόμενο βραχιολάκι, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους.

Από την εμπειρία που έχω, στα επείγοντα, ασθενής με κάταγμα από ελαφρύ τροχαίο με ελαφρύ τροχαίο πρέπει να εξεταστεί από τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες, χειρουργό, ορθοπεδικό θώρακος, χειρούργο, νευροχειρουργό και να κάνει αξονική, να κάνει υπέρηχο και εργαστηριακές εξετάσεις. Είναι σαν να επισκέπτεται κάποιος το απόγευμα επτά διαφορετικούς γιατρούς και γι αυτό ορισμένες φορές είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να κάνει όλες αυτές τις εξετάσεις, ανέφερε.

Δομές ψυχικής υγείας

«Από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας είναι οι 40 νέες μονάδες ψυχικής υγείας. Αυτό περιλαμβάνει Κέντρα Ημέρας, κινητά κλιμάκια, τα οποία θα υπάρχουν σε δύο εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα, τον αυτισμό και την άνοια. Είναι 21 στον αυτισμό 19 Δομές στην άνοια Και σκεφτείτε ότι αυτά είναι παθήσεις, που αφορούν και επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό όλο το οικογενειακό περιβάλλον», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.