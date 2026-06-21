Μ. Θεμιστοκλέους: Μέσα στους επόμενους μήνες ενισχύεται το ΕΚΑΒ με επιπλέον 250 νέα ασθενοφόρα

Απαντήσεις στις καταγγελίες εργαζομένων του ΕΚΑΒ για μειωμένο αριθμό ασθενοφόρων και αυξημένη πίεση στα πληρώματα έδωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» τόνισε ότι η επιχειρησιακή δύναμη του οργανισμού όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά έχει ενισχυθεί.

«Δεν ισχύει ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των ασθενοφόρων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Αντίθετα, ο αριθμός των ασθενοφόρων σε κυκλοφορία τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, είναι αυξημένος», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική ανανέωση του στόλου, τόσο με δωρεές όσο και με κρατικά χρήματα. Όπως είπε: «Μέσα στους επόμενους 12 μήνες έρχονται 250 νέα ασθενοφόρα». Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι βλάβες και ανάγκες συνεργείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όπως συμβαίνει με όλα τα οχήματα, ειδικά όταν έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα και το βασικό είναι ότι ο αριθμός των ασθενοφόρων που βρίσκονται στον δρόμο, δεν μειώνεται.

Σχετικά με τη μεγάλη προκήρυξη των 1.131 θέσεων μόνιμων ιατρών ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής, πριν ακόμη κλείσει η διαδικασία, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις». Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι έχει δοθεί παράταση μίας εβδομάδας στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χαρακτήρισε τον αριθμό των αιτήσεων πολύ καλό, συμπληρώνοντας: «Η προκήρυξη αφορά όλες τις ειδικότητες, όλα τα νοσοκομεία και όλη τη χώρα». Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι: «Η αυξημένη ανταπόκριση συνδέεται με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο εργασιακό πλαίσιο των γιατρών του ΕΣΥ». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις αυξήσεις στους μισθούς καθώς και στην αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Όπως είπε, τα μέτρα αυτά έχουν καταστήσει ξανά το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «Η διαδικασία των αιτήσεων ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα και ότι, με βάση το νέο νομικό πλαίσιο, οι γιατροί θα έχουν τοποθετηθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες».

Αναφορικά με το νοσηλευτικό προσωπικό και την πλατφόρμα προσλήψεων, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Στην Αθήνα, η πλατφόρμα άνοιξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όσοι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες υπέβαλαν αίτηση έχουν ήδη μπει σε διαδικασία πρόσληψης. Το ίδιο, θα ισχύσει και για την υπόλοιπη χώρα, με την πλατφόρμα να ανοίγει και να ολοκληρώνεται το επόμενο χρονικό διάστημα». Ο υφυπουργός Υγείας συμπλήρωσε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη για νοσηλευτικό προσωπικό εντοπίζεται στην Αθήνα. Αντίθετα, σε αρκετά νοσοκομεία της περιφέρειας, όπως είπε, έχει προσεγγιστεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος σε σχέση με την αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού ανά κατειλημμένη κλίνη.