Μ. Θεμιστοκλέους: Επανεκκινούν οι εξετάσεις πρόληψης – Πάνω από 1.200 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Για πάνω από 1.200 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Για τις ανάγκες στελέχωσης του ΕΣΥ, ο υφυπουργός δήλωσε στην ΕΡΤ: «Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας που θα ξεπεράσουν τα 1.200 άτομα». Είπε ακόμη ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2027 βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτίμησε ότι η εικόνα θα είναι καλύτερη σε σχέση με το 2026.

Αναφερόμενος στους αναισθησιολόγους, υποστήριξε ότι έχουν δοθεί κίνητρα και ότι τα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον έναν από τους υψηλότερους αριθμούς αναισθησιολόγων στη χώρα.

Για την πορεία των ιώσεων, τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και της COVID-19 σχολίσε πως καταγράφεται σταδιακή αύξηση των ιώσεων, σε επίπεδα που χαρακτήρισε αναμενόμενα για την εποχή. Τόνισε ότι οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας πρέπει να εμβολιαστούν, με την περίοδο εμβολιασμού να διαρκεί έως το τέλος Νοεμβρίου. Το αντιγριπικό και το εμβόλιο κατά της COVID-19 μπορούν να γίνουν ακόμη και την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τον υφυπουργό.

Στις ομάδες που πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι άνω των 60 ετών, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα, καθώς και οι έγκυες και οι θηλάζουσες. Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι όποιος έχει απορίες μπορεί να απευθυνθεί στον προσωπικό του γιατρό. Για τα ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια που προορίζονται για μεγαλύτερες ηλικίες απαιτείται συνταγή γιατρού, ενώ διατίθενται δωρεάν.

Επανεκκινούν τα προγράμματα πρόληψης

«Το πρόγραμμα συνεχίζεται», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφερόμενος στις προληπτικές εξετάσεις. Όπως ανέφερε, μετά από μικρή χρονική διακοπή, το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» ξεκίνησε εκ νέου στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα αναμένεται να επανεκκινήσουν έως το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρόληψης. Για τις μαστογραφίες, ανέφερε ότι από περίπου 50.000 το 2022 έχουν ξεπεράσει πλέον τις 350.000. «Μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει» από καρκίνο του μαστού, είπε, τονίζοντας ότι όταν η νόσος εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο είναι αντιμετωπίσιμη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τα προγράμματα έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να συνεχίζονται κάθε χρόνο. «Το υπουργείο Υγείας είναι υπουργείο Υγείας κι όχι υπουργείο Ασθένειας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.