Μ. Θεμιστοκλέους: Άνοιξε η πλατφόρμα για προσλήψεις νοσηλευτών στην Αττική

Ουφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην κάλυψη των κενών σε γιατρούς στα νησιά ενόψει και της θερινής περιόδου, στις νέες προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ, στην αύξηση των ραντεβού, στη μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στην αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς.

Όπως σημείωσε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Κανάλι Ένα 90,4 FΜ», «από τις περίπου 300 θέσεις στην Περιφέρεια και κυρίως στα νησιά, οι οποίες από τα χρόνια της κρίσης παρέμεναν άγονες, έχει πλέον καλυφθεί περίπου το 2/3». Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε μέσα από στοχευμένα κίνητρα για συγκεκριμένες ειδικότητες και συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία, όπως ανέφερε, έχουν αποδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι «τις επόμενες ημέρες ξεκινά η μεγάλη προκήρυξη, η οποία θα περιλαμβάνει και θέσεις στα νησιά, με στόχο την προσέλκυση μόνιμου προσωπικού», και συμπλήρωσε «η μονιμότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης υποψηφίων». Αναφερόμενος στις μετακινήσεις γιατρών από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, τόνισε ότι προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ πέραν του μισθού, προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμα κενά.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2026, τονίζοντας ότι προβλέπονται συνολικά 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.

Όπως διευκρίνισε «οι μόνιμες προσλήψεις καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από εργαζόμενους που ήδη υπηρετούν στο σύστημα ως επικουρικό προσωπικό».

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «η πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό έχει ήδη ανοίξει για την Αττική και θα προσληφθούν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και διαθέτουν σωστά δικαιολογητικά». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα ανοίγει και για την υπόλοιπη χώρα, καθώς και για τις υπόλοιπες ειδικότητες». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στόχος είναι οι προσλήψεις αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 3 με 4 μήνες.

«Αύξηση των ραντεβού στο σύστημα υγείας»

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η διαδικασία προχωρά και αυτό αποτυπώνεται στον αριθμό των πολιτών που κλείνουν ραντεβού, ο οποίος αυξάνεται κάθε μήνα. Όπως σημείωσε, «το σύστημα ξεκίνησε από περίπου 330.000 ραντεβού και σήμερα έχει φτάσει στις 550.000, καταγράφοντας μια πολύ σημαντική αύξηση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ραντεβού και έχει δημιουργηθεί ένα πιο εύκολο σύστημα για τους πολίτες». Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των ραντεβού είχε η ίδια η ιατρική κοινότητα, καθώς οι γιατροί έδωσαν περισσότερα ραντεβού ανά εβδομάδα. Παράλληλα, οι πολίτες, βλέποντας ότι μπορούν πλέον να κλείσουν ραντεβού πιο εύκολα και πιο γρήγορα, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την υπηρεσία.

«Μείωση του χρόνου αναμονής»

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην πορεία του προγράμματος για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, επισημαίνοντας ότι, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν περίπου 9 ώρες, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στις 4 ώρες και 30 λεπτά. Όπως εξήγησε, ο μέσος αυτός χρόνος βρίσκεται πλέον στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον όγκο των περιστατικών, επισημαίνοντας ότι μόνο στην Αττική περίπου 600.000 έως 650.000 πολίτες επισκέπτονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών κάθε χρόνο.

Αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο δείγμα πολιτών που έχουν αξιολογήσει τη νοσηλεία τους. Όπως είπε, «περισσότεροι από 40.000 πολίτες έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση». Υπενθύμισε ότι αξιολογούν και βαθμολογούν όσοι έχουν νοσηλευτεί τουλάχιστον μία ημέρα στα νοσοκομεία και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γενική εικόνα είναι καλή, καθώς το 75% των πολιτών δήλωσε ότι η νοσηλεία ήταν καλή ή πολύ καλή». Ο υφυπουργός επισήμανε ότι η αξιολόγηση δεν αποτυπώνει μόνο τη γενική εικόνα, αλλά αναδεικνύει και συγκεκριμένα προβλήματα ανά νοσοκομείο, τα οποία μπορούν να διορθωθούν άμεσα. Ως παράδειγμα ανέφερε την καθαριότητα, σημειώνοντας ότι εάν ένα νοσοκομείο λάβει χαμηλή βαθμολογία σε αυτόν τον τομέα, ο διοικητής είναι υποχρεωμένος να παρέμβει ώστε να υπάρξει βελτίωση.