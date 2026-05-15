Μ. Συρεγγέλα: Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει ανόμοια πράγματα και κλείνει τα μάτια στην υπόθεση Ανδρουλάκη

«Ηαξιωματική αντιπολίτευση περί άλλων τυρβάζει. Ενώ εμείς δεν αμφισβητήσαμε τη νομιμότητα, αλλά το ηθικό σκέλος της υπόθεσης, εκείνη επαναφέρει μια παλαιότερη υπόθεση που αφορούσε την κ. Μπακογιάννη. Στο ζήτημα του Πόθεν Έσχες είχε ζητήσει η ίδια την άρση της ασυλίας της και στη συνέχεια δικαιώθηκε από το δικαστήριο.

Τότε είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο, η υπόθεση του Πόθεν Έσχες του κ. Ανδρουλάκη έχει και πολιτικές και ηθικές διαστάσεις. Να θυμίσω ότι η ίδια η κ. Μπακογιάννη είχε θέσει τότε το πολιτικό ζήτημα. Τι συγκρίνουμε λοιπόν; Ανόμοια πράγματα; Φανταστείτε να βρισκόταν σήμερα στη θέση του κ. Ανδρουλάκη κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα είχε συμβεί.

Πολύ συχνά, εντός του Κοινοβουλίου, η αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ συγκλίνουν με τις απόψεις της κ. Κωνσταντοπούλου και, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι βουλευτές του θέτουν ζητήματα νομιμότητας», τόνισε σε συνέντευξή της στη Ναυτεμπορική TV η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, αναφερόμενη στις δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για παλαιότερη υπόθεση που αφορούσε το Πόθεν Έσχες της Ντόρα Μπακογιάννη.

Σχετικά με τις αντιδράσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Συρεγγέλα σημείωσε:

«Είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης και αντιλαμβάνομαι τόσο την αγωνία όσο και τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν.

Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, καθώς βλέπουμε στην καθημερινότητα ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών το αποδέχεται και το επικροτεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη με διαφορετικές φωνές, όμως στο τέλος αυτές οι απόψεις συγκλίνουν και βγαίνουμε ενωμένοι».