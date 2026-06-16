Μ. Συρεγγέλα: Παραπομπή του Ν. Ανδρουλάκη στα δημόσια στοιχεία για τα πρόστιμα της αισχροκέρδειας

Tις πάγιες θέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τη διαφάνεια των ελέγχων στην αγορά, τη φορολογική πολιτική και την αντιμετώπιση της ακρίβειας εξέφρασε η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, σε συνέντευξή της στον Real FM.

Η κ. Συρεγγέλα, όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου με αφορμή ερώτημα που διατυπώθηκε μέσω γραπτού μηνύματος από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής της συνέντευξη σχετικά με την εισπραξιμότητα των προστίμων για αισχροκέρδεια, η υπογράμμισε τη σημασία τήρησης των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών. Η βουλευτής παρέπεμψε στα επίσημα, «δημόσια αναρτημένα στοιχεία», επισημαίνοντας ότι η κοινοβουλευτική οδός παραμένει το ενδεδειγμένο πεδίο ελέγχου.

«Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ μπορούν να καταθέσουν ερώτηση στη Βουλή. Τα στοιχεία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμα όχι μόνο για τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά για κάθε πολίτη», δήλωσε, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να επιστρέφουμε σε λογικές “δώσ’ τα όλα” ή “λεφτά υπάρχουν”».

Στο ίδιο πλαίσιο, η ανακοίνωση εστιάζει στην ανάγκη πλήρους κοστολόγησης των μέτρων, όπως οι μειώσεις ΦΠΑ και οι δωρεάν μετακινήσεις στα ΜΜΜ, καθώς «δεν είναι απλώς “κόβω από εδώ και δίνω εκεί”». Σχετικά δε με τη φορολόγηση των μερισμάτων, σημειώνεται: «Όταν ο φόρος ήταν υψηλότερος, τα έσοδα ήταν χαμηλότερα. […] Μπορεί ένας χαμηλότερος φόρος να οδηγεί σε περισσότερες δηλώσεις και τελικά σε περισσότερα δημόσια έσοδα».

Κλείνοντας, η κ. Συρεγγέλα επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων ομάδων, καταλήγοντας ότι «ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει λόγια. Θέλει τεκμηριωμένες και κοστολογημένες απαντήσεις».