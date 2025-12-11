M. Συρεγγέλα για Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν θα μείνει αναπάντητη η συκοφαντία της

Την αντίδραση της αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρίας Συρεγγέλα, προκάλεσε η νέα επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος της η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δήλωσή της η κ. Συρεγγέλαεπισημαίνει: «Μέσα σε έξι ημέρες η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει χωρίς ίχνος ντροπής έξι φορές το ίδιο ψέμα. Είναι θλιβερή η μικροπολιτική της εμμονή σε βάρος μου -λόγω φυσικά της θέσης μου ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής-, αλλά δεν θα μείνει πλέον αναπάντητη η συκοφαντία της».

Η αντιπαράθεση μεταξύ της κ. Συρεγγέλα και της κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε κατά την εξέταση του Χρήστου Μαγειρία, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας Πόπη Σεμερτζίδου ήταν στέλεχος του γραφείου της κ. Συρεγγέλα, με την αντιπρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τονΟΠΕΚΕΠΕ να διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Μάλιστα σε δήλωσή της στις 4 Δεκεμβρίου η κ. Συρεγγέλα είχε επισημάνει: «Σήμερα έγινε επίθεση στο πρόσωπό μου, ως προεδρεύουσας της Εξεταστικής Επιτροπής, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπίας. Πριν από λίγες ώρες ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας, κ. Σεμερτζίδου, υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάτι που σαφώς και δεν ισχύει.

Είτε ως υφυπουργός, είτε ως βουλευτής, είτε ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από μια λαϊκή παράταξη, συναντώ κόσμο και στον δρόμο και στο γραφείο μου και δεν εμφανίζομαι με ολογράμματα και AI στους ψηφοφόρους.

Ζήτησα από την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία έφτιαξε μια ιστορία και με αποκάλεσε διαπλεκόμενη, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Διότι καλό είναι κάποια στιγμή η κα Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια.

Με θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα μου δεν θα επιτρέψω να παίζει κανείς και καμία. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου».