Μ. Σχοινάς: Το στοίχημα για τη γεωργία είναι η μετάβαση από τις πληρωμές στην υπεραξία

Το στοίχημα για τη γεωργική παραγωγή είναι να περάσουμε από ένα σύστημα πληρωμών σε ένα σύστημα δημιουργίας υπεραξίας”, επισήμανε ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισκέφθηκε τρεις πρότυπες μονάδες του αγροτικού τομέα, που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, είναι πρωτοπόρες στο είδος τους και έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για τη μονάδα βοοειδών “Αγρόκτημα Λαγκαδά”, την επιχείρηση συσκευασίας φρούτων “PROTO” στο Καλοχώρι και τα ξηραντήρια- αποθήκες ρυζιού του Β΄ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας όπου ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις επενδύσεις, συνομίλησε με τους αρμόδιους και ενημερώθηκε για τα οικονομικά τους μεγέθη.

“Αυτά τα τρία σχέδια είναι χαρακτηριστικά προγράμματα επενδύσεων όπου συνδυάζουμε τα κλασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της γεωργίας με το Ταμείο Ανάκαμψης, γι αυτό έχουν τη σημασία τους”, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σχοινάς.

Όσον αφορά στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το τι θα γίνει μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε πως η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ συνεχίζεται, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της ελληνικής γεωργίας και να στραφεί σε επενδύσεις που θα συνδέονται με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

“Ανοίγει και μια σελίδα τώρα για το μέλλον. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να σκεφτούμε στη νέα ΚΑΠ πως αυτού του είδους οι επενδύσεις, με ιδιωτικά κεφάλαια και στήριξη της Ευρώπης, θα πιάνουν τόπο, δηλαδή θα κρατάνε τις αγροτικές κοινότητες κοντά σε αυτές τις επενδύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γύρω από αυτές τις επενδύσεις πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και να δημιουργούν οι αγρότες”, είπε ο κ. Σχοινάς και συνέχισε: “Και τα τρία έργα που επισκέφθηκα είναι φτιαγμένα σε περιοχές που συνδέονται με την παραγωγή και πολλαπλασιάζουν την προστιθέμενη αξία.

Αυτές οι επενδύσεις θα μείνουν, διότι δεν συνδέονται με πληρωμές, όπως είναι το κλασικό μοντέλο της ελληνικής γεωργίας. Είναι επενδύσεις που συνδέονται με υπεραξία, δηλαδή μέσω αυτών των επενδύσεων παράγεται προστιθέμενη αξία στην παραγωγή”.

“Αγρόκτημα Λαγκαδά”

Η φάρμα βοοειδών “Αγρόκτημα Λαγκαδά” ανήκει στα τέσσερα αδέλφια Κεφαλά. Ο κύκλος εργασιών της το 2025 ήταν 4,8 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτή εκτρέφονται 400 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 400 μοσχίδες αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κεφαλά, είναι ίσως η μοναδική αγροτική επιχείρηση στην Ελλάδα που εφαρμόζει απολύτως σύστημα κυκλικής οικονομίας. Καλλιεργούν 3.300 στρέμματα για παραγωγή ζωοτροφών, ταίζουν τα ζώα, παράγουν αγελαδινό γάλα και βόειο κρέας για τον καταναλωτή και τα λύματα πηγαίνουν σε μια κοινοπρακτική μονάδα βιοαερίου ενός Μεγαβάτ η οποία επεξεργάζεται 80.000 με 100.000 τόννους οργανικά αγροτικά απόβλητα ετησίως. Από αυτά παράγεται ενέργεια για τη ΔΕΗ και παράγονται 80.000 τόννους οργανικό εδαφοβελτιωτικό τον χρόνο με το οποίο λιπαίνουν κάθε χρόνο 8.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Η παραγωγικότητα της μονάδας είναι 11.500 λίτρα γάλα ανά αγελάδα ετησίως και την κατατάσσει στις παραγωγικότερες στην Ευρώπη.

Είναι η μοναδική στην Ελλάδα που έχει καταφέρει να παράγει έμβρυα από δικά της ζώα με τα οποία αναπαράγονται άλλα ζώα τα οποία είναι λιγότερο παραγωγικά.

Διαθέτει ειδικό τμήμα, όπου πηγαίνουν τα ζώα που γεννιούνται άρρωστα και μένουν μέχρι να γίνουν υγιή. Με αυτό τον τρόπο μειώθηκε η θνησιμότητα πρακτικά στο 0%.

Συντηρεί δορυφορικά άλλες 20 μικρές επιχειρήσεις και απασχολεί συνολικά 200 άτομα.

Το Ταμείο ανάκαμψης χρηματοδοτεί με 1.500.000 ευρώ την κατασκευή μονάδας πάχυνσης, το κτίριο της οποίας θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα μονάδα εκτροφής 800 ελληνικών μοσχαριών 100% η οποία θα παράγει 350 τόνους κρέατος τον χρόνο, με έναν κύκλο εργασιών 4.000.000 ευρώ. “Η εν λόγω μονάδα είναι η επιτομή της κυκλικής οικονομίας και παραγωγής”, τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας.

Σημειώνεται ότι στην Κεντρική Μακεδονία παράγεται το 36% του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα και το 40% του αγροτικού ΑΕΠ.

Συσκευαστήριο “PROTO”

Το συσκευαστήριο φρούτων “PROTO” στο Καλοχώρι, με ζωή 98 χρονών, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη σε ότι αφορά στα πράσινα ακτινίδια και τα κεράσια, καθώς επεξεργάζεται 32.000.000 κιλά πράσινα ακτινίδια στο εξάμηνο, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης του Νίκος Πρωτοφανούσης.

Από 20.000.000 ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών της το 2015 αυξήθηκε το 2025 στα 80.000.000 ευρώ και είναι η μεγαλύτερη εταιρία στο είδος της με βάση τον τζίρο.

Την περίοδο 2017-2025 έγιναν επενδύσεις ύψους 41.000.000 ευρώ.

Συσκευάζει ακτινίδια, κεράσια και σταφύλια και κάνει εξαγωγές σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Καναδά, Βραζιλία, Ν. Αφρική, Μέση Ανατολή, Αγγλία, Ινδία, Ταυλάνδη και άλλες χώρες.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτείται η επένδυση δημιουργίας νέων ψυκτικών χώρων ύψους 5.000.000 ευρώ.

Ξηραντήρια και αποθήκες ρυζιού

Στις εγκαταστάσεις του Β΄ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας τον κ. Σχοινά υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Βασίλης Κουκουρίκης ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στη Χαλάστρα αποθηκεύεται το 40-50% της παραγωγής ρυζιού πανελλαδικά.

Η επένδυση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η κατασκευή 7 νέων σιλό, συνολικού ύψους 3.500.000 ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στα 42 υπάρχοντα.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού αναφέρθηκε και στα προβλήματα από την χαμηλή τιμή του ρυζιού. Και στις τρεις επισκέψεις τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνόδευσε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας.