Μ. Σχοινάς: Τα προβλήματα γεωργών και κτηνοτρόφων δεν λύνονται με χάιδεμα αυτιών και εύκολες υποσχέσεις

Mε επίκεντρο τα προβλήματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας συνεχίστηκε σήμερα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο «Διάλογος με την παραγωγή», που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά.

Στη δεύτερη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτικών φορέων της Θεσσαλίας, της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις αγροτικές ενισχύσεις, στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

«Τα προβλήματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας δεν λύνονται με χάιδεμα αυτιών και εύκολες υποσχέσεις», υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Στο επίκεντρο οι ενισχύσεις και το κόστος παραγωγής

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πορεία των αγροτικών ενισχύσεων και των πληρωμών, η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 και η μετάβαση στο νέο σύστημα. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών έθεσαν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις του αυξημένου κόστους παραγωγής στο αγροτικό εισόδημα, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία λόγω των ζωονόσων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και στην ανάγκη στήριξης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί.

Η νέα ΚΑΠ και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων

Στην ατζέντα περιλήφθηκε επίσης η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2028-2034, με τη συζήτηση να επεκτείνεται στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, στην ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της παραγωγής με την αγορά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Σωκράτης Αλειφτήρας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Εορδαίας Σούλης Αϊβαζίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας Ηλίας Αγγελακούδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών Λάζαρος Ουζουνίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φθιώτιδας Χρήστος Λύγδης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλμωπίας Διονύσης Δρένος.