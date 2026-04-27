Μ. Σχοινάς: Στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Στο επίκεντρο το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2027

Στο Λουξεμβούργο συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και της επισιτιστικής ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων.

Η συνεδρίαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών για τον πρωτογενή τομέα.

Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί η συζήτηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, με έμφαση στις βασικές επιλογές σχεδιασμού της εισοδηματικής στήριξης, τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση στις αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, του αυξημένου ενεργειακού κόστους, των πιέσεων στις τιμές των εισροών και των επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί.

Σημαντική θέση στις εργασίες του Συμβουλίου καταλαμβάνει επίσης η συζήτηση για τον ρόλο της γεωργίας και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική, που θα διασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες, θα στηρίζει την παραγωγή τροφίμων και θα ενισχύει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής υπαίθρου.