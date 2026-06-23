Μ. Σχοινάς: Περισσότερη ευελιξία δεν μπορεί να σημαίνει λιγότερη Ευρώπη

Την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής και πραγματικά κοινής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2028, με επαρκείς πόρους και σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν το μέλλον της ΚΑΠ, η κατάσταση των ευρωπαϊκών αγορών και η επόμενη ημέρα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίσουν τον χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής για τις επόμενες δεκαετίες, με βασικό ζητούμενο τη διατήρηση του ενιαίου και κοινοτικού χαρακτήρα της ΚΑΠ.

Όπως επισήμανε, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η πολιτική που επί περισσότερα από 60 χρόνια αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα παραμείνει πραγματικά κοινή ή θα μετατραπεί σταδιακά σε ένα σύνολο εθνικών πολιτικών με περιορισμένη ευρωπαϊκή στήριξη.

Η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης απλούστευσης, ευελιξίας και καλύτερης προσαρμογής στις εθνικές ιδιαιτερότητες, με τον υπουργό να διευκρινίζει ωστόσο ότι οι αλλαγές αυτές δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Περισσότερη ευελιξία δεν μπορεί να σημαίνει λιγότερη Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, υπογραμμίζοντας ότι η αυξημένη επικουρικότητα οφείλει να συνοδεύεται από έναν ισχυρό κοινό πυρήνα με κοινούς στόχους, βασικούς κανόνες, ενιαίες αρχές εφαρμογής και λογοδοσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη χρηματοδότηση της επόμενης ΚΑΠ, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ζητά υψηλότερη ανθεκτικότητα, περισσότερες επενδύσεις και αυξημένες φιλοδοξίες με λιγότερους διαθέσιμους πόρους. Τόνισε ότι η νέα πολιτική οφείλει να στηρίζει τόσο το αγροτικό εισόδημα όσο και τις επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συνέχειας, προβλεψιμότητας και αποφυγής χρηματοδοτικών κενών στη μετάβαση προς το νέο πλαίσιο.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ανανέωσης των γενεών, σημειώνοντας ότι η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το θεσμικό πλαίσιο αλλά και από την ικανότητα προσέλκυσης νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των αγορών, ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι, παρά τη συνολική ανθεκτικότητα που εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, οι παραγωγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, επιζωοτιών, αυξημένου κόστους εισροών και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά λιπασμάτων, οι οποίες αποσκοπούν στην άμεση στήριξη των παραγωγών απέναντι στο αυξημένο κόστος που διαμορφώνεται από τις διεθνείς συνθήκες.

Παρουσιάζοντας την εικόνα της ελληνικής αγροδιατροφής, ανέφερε ότι η φέτα διατηρεί ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, τα εσπεριδοειδή συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις και το ελληνικό κρασί εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνολικά ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε τις προκλήσεις που καταγράφονται σε επιμέρους κλάδους, όπως το ρύζι και η κτηνοτροφία, οι οποίοι επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις τιμές των ζωοτροφών και των μεταφορών, καθώς και από τις επιζωοτίες που πλήττουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πεδίο της αλιείας, η Ελλάδα υποστήριξε ότι οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής παραμένουν επίκαιροι, ωστόσο απαιτείται προσαρμογή των εργαλείων στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αλιείς και οι εθνικές διοικήσεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης των διοικητικών βαρών, σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση της πολιτικής δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε βιολογικούς δείκτες, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της βιωσιμότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μικρή παράκτια αλιεία, την οποία χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, λόγω της συμβολής της στη βιωσιμότητα των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων της Μεσογείου προϋποθέτει ισχυρή περιφερειακή συνεργασία και κοινή δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων χωρών.

Ο κ. Σχοινάς έθεσε επίσης ζήτημα ίσων όρων ανταγωνισμού, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε δίκαιο οι Ευρωπαίοι αλιείς να επιβαρύνονται με το σύνολο των περιορισμών και των υποχρεώσεων διαχείρισης, όταν τα ίδια αποθέματα εκμεταλλεύονται και στόλοι τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχα πρότυπα.

Τέλος, επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στους στόχους της Διακήρυξης MedFish4Ever και στις κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες για βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.