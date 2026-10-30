Μ. Σχοινάς: Οι προοπτικές για την ελληνική πτηνοτροφία, χοιροτροφία και γενικότερα για την κτηνοτροφία είναι καλές

Ηελληνική παραγωγή ατενίζει το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, τόνισε υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς από την Άρτα όπου βρίσκεται, ενώ παράλληλα επισήμανε τη στήριξη της κυβέρνησης στη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση.

Η επίσκεψη του υπουργού στην Άρτα ξεκίνησε από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «ένα κόσμημα για την περιοχή, ένα πολύ δυναμικό κύτταρο που κατά έναν τρόπο, αποτελεί το εθνικό επίκεντρο της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας».

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την επίσκεψη ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε:

«Η ελληνική παραγωγή, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, αλλά ατενίζει το μέλλον, με ελπίδα και αισιοδοξία. Παρά τα υψηλά κόστη παραγωγής, παρά το πολύ απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, που συνεχίζει να μας πιέζει, οι προοπτικές για την ελληνική πτηνοτροφία, χοιροτροφία και κτηνοτροφία είναι καλές.

Οι τιμές είναι ακόμη σταθερές, ελκυστικές, υπάρχει μία ζήτηση για πρωτεΐνη, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολύ τα βασικά ζητούμενα της παραγωγής και εμείς, από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή τη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση που γίνεται εδώ, να δίνουμε κίνητρα, ελαφρύνσεις, βοήθεια σε όλους τους συντελεστές του κόστους παραγωγής και φυσικά βοήθεια επενδυτική, με σχέδια βελτίωσης εξοπλισμού, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι, που είναι σαφές, πως εδώ κάνουν μια δουλειά με κέφι με μεράκι, να είναι κομμάτι αυτής της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας».

Τον υπουργό, υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δημήτρης Πετανίτης και βουλευτής Άρτας της ΝΔ Γιώργος Στύλιος.