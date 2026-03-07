Μ. Σχοινάς : Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο αξιόπιστος γεωπολιτικούς παράγοντες

Τη θέση ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο αξιόπιστους γεωπολιτικούς παράγοντες της περιοχής εξέφρασε ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του EΡΤNews, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συζητήσεις για τον ρόλο της Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, το πρώτο δίδαγμα από τις πρώτες ημέρες της κρίσης είναι ότι η Ελλάδα εμφανίζεται ως «ίσως ο πιο αξιόπιστος παράγοντας στην περιοχή».

«Η Ελλάδα έχει βοηθήσει τους φίλους και τους εταίρους της, τους γείτονες και τους ομοεθνείς της. Ταυτόχρονα εκφράζεται ως φωνή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και τιμά τις συμφωνίες της με το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολυεπίπεδη γεωπολιτική παρουσία της χώρας δεν θα πρέπει να περιοριστεί από δεσμεύσεις που θα ικανοποιούν μία μόνο διάσταση της εξωτερικής πολιτικής.

«Σε αυτές τις δύσκολες γεωπολιτικές και διπλωματικές στιγμές είναι πολύ πιο έξυπνο και στρατηγικό η χώρα να προβάλλει με όλα της τα χαρτιά», τόνισε, εκφράζοντας επιφυλάξεις για δηλώσεις που θα μπορούσαν να ακυρώσουν μέρος αυτής της στρατηγικής.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η Κύπρος

Αναφερόμενος στην κριτική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ενιαία παρουσία στην Κύπρο, ο κ. Σχοινάς εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για τον ρόλο της Ευρώπης.

Όπως είπε, η ουσία είναι ότι πλέον καθίσταται σαφές πως όταν ένα κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας βρεθεί υπό απειλή, οι υπόλοιποι εταίροι θα βρίσκονται στο πλευρό του.

«Αυτό είναι μια αρχή που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στον Έβρο με το μεταναστευτικό και κατοχυρώθηκε και νομικά στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση», σημείωσε.

Ο πρώην αντιπρόεδροςτης Κομισιόν αναγνώρισε ότι η αλληλεγγύη αυτή δεν έχει ακόμη πλήρως θεσμικό χαρακτήρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο υπογράμμισε ότι η συνδρομή των κρατών-μελών δεν πρέπει να υποτιμάται.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη δεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, που φτάνουν τα 800 δισ. ευρώ.

«Τώρα είναι η στιγμή για αίτημα ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του κ. Σχοινά σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξης της Κυπριακή Δημοκρατία στο ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η τρέχουσα συγκυρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ώστε η Λευκωσία να καταθέσει επίσημο αίτημα ένταξης στη Συμμαχία.

«Στην περιοχή η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά η Κύπρος –που υφίσταται την απειλή– δεν είναι», τόνισε.

Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο αίτημα θα μετέφερε την πίεση σε όσους ενδεχομένως επιχειρήσουν να το μπλοκάρουν.

«Δεν θα φέρει σε δύσκολη θέση εμάς ή την Κύπρο. Θα φέρει σε δύσκολη θέση εκείνους που θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί μπλοκάρουν την πιθανότητα η Κύπρος να τεθεί κάτω από τη νατοϊκή ομπρέλα προστασίας».

Υπάρχει ακόμη χώρος για διπλωματία

Σχολιάζοντας την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Σχοινάς εκτίμησε ότι παρά το κλίμα έντασης υπάρχουν ενδείξεις ότι η διπλωματία μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στις δηλώσεις της ηγεσίας του Ιράν ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντικό σημάδι».

«Μετά από μια εβδομάδα σκότους και ανασφάλειας, αυτό είναι το πρώτο θετικό μήνυμα προς τη διπλωματία», σημείωσε.

Όπως εκτίμησε, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία αποκλιμάκωσης, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να αξιοποιήσουν το άνοιγμα για διάλογο.

Αναφερόμενος τέλος στις σκληρές δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «άνευ όρων παράδοσης», ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι συχνά στην αμερικανική πολιτική προηγείται μια περίοδος έντονης ρητορικής πριν ακολουθήσουν διαδικασίες συμβιβασμού.

«Έχουμε δει και στο παρελθόν μοντέλα υψηλής έντασης στην αρχή και στη συνέχεια μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ας ελπίσουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα», κατέληξε.