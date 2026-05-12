Μ. Σχοινάς για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Το πάρτι των επιτηδείων τελείωσε

Τα στοιχεία για την πορεία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και την εξέλιξη των αγροτικών πληρωμών έως το τέλος του έτους παρουσιάζουν σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

«Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη», σημείωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας όμως ότι οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις, ενώ τόνισε ότι το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε».

«Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σημείωσε «εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια έχοντας ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο Οργανισμό Πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων».

Αφού είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν πληρωθεί 166.000 δικαιούχοι με 258 εκατ. ευρώ, στη συνέχεια παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το τέλος του 2026.

Όπως είπε για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατ. ευρώ σε 161 δικαιούχους ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατ