Μ. Σχοινάς – F. Lollobrigida: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού τομέα

O ρόλος του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές και η ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της προστιθέμενης αξίας στον πρωτογενή τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά και του Ιταλού υπουργού Γεωργίας, Francesco Lollobrigida, στο Οινοποιείο «Παπαγιαννάκου» στα Μεσόγεια.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του Ιταλού υπουργού στην Ελλάδα και ανέδειξε, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, τις δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών στον αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή των προϊόντων.

Όπως τονίστηκε, ο ελληνικός οίνος αποτελεί προϊόν που συνδέει την αγροτική παραγωγή με την παράδοση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της δημιουργίας μεγαλύτερης αξίας για τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο κ. Σχοινάς, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του οινοποιείου, αναφέρθηκε στο αναπτυξιακό μοντέλο που, όπως είπε, επιδιώκει η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα.

«Εδώ από την καρδιά του αττικού αμπελώνα, σε αυτό το πρότυπο οινοποιείο Παπαγιαννάκου, έχουμε τη χαρά σήμερα να δείξουμε στον Ιταλό υπουργό Γεωργίας τον πρωτογενή τομέα όπως τον θέλουμε, με το κρασί να είναι ο βασικός πρεσβευτής της χώρας στο εξωτερικό, που δένει με τις παραδόσεις μας, με την ταυτότητά μας, με την ελληνικότητα, αλλά με έναν δυναμισμό που θέλουμε να συνοδεύει την ελληνική γεωργία στα χρόνια που έρχονται», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ΕΡΤ.

Ο Έλληνας υπουργός επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ανταγωνιστικού αγροτικού μοντέλου. «Χτίζουμε το αύριο της ελληνικής γεωργίας. Γυρνάμε σελίδα και το κρασί και όλος ο τομέας του οίνου μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της παραγωγής υπεραξίας, επισημαίνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για τις τοπικές οικονομίες.

«Θέλουμε μια ελληνική γεωργία δυναμική, εξωστρεφή, που να βλέπει προς τα έξω, να παράγει υπεραξίες και να μπορεί να είναι και ένας πόλος ανάπτυξης για τις περιοχές γύρω από αυτή, όπως γίνεται εδώ στα Μεσόγεια», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Francesco Lollobrigida στάθηκε στη σημασία που έχει για τα αγροδιατροφικά προϊόντα όχι μόνο η ποιότητα της παραγωγής, αλλά και η προβολή, η εμπορική αξιοποίηση και η σύνδεσή τους με την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου παραγωγής τους.

Όπως επισήμανε, τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα διαθέτουν υψηλή ποιότητα χάρη στους παραγωγούς και τους μεταποιητές τους, ενώ το ζητούμενο είναι να συνοδεύονται από μια ισχυρή αφήγηση που αναδεικνύει την ιστορία, την παράδοση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να διεκδικούν νέες αγορές και να ενισχύουν το εισόδημα των παραγωγών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Οινοποιείο Παπαγιαννάκου αποτελεί παράδειγμα επιχείρησης που συνδυάζει την παραγωγή με την επιτυχημένη προώθηση του προϊόντος της.

Νωρίτερα, οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, όπου ενημερώθηκαν για τον ρόλο του ως εξειδικευμένου επιστημονικού φορέα σε θέματα φυτικής παραγωγής, φυτοπροστασίας και ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκε η συμβολή του Ινστιτούτου ως επιστημονικού συμβούλου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη συνεργασία που έχει αναπτύξει με τον αντίστοιχο ιταλικό οργανισμό CREA.