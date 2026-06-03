Μ. Σχοινάς: Δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων η έξοδος της χώρας από την επιτήρηση

Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών που βρίσκονται σε καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις δραματικές στιγμές της οικονομικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι τότε «το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα». Παράλληλα, ανακάλεσε τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις και τις προσπάθειες της περιόδου εκείνης, στο πλευρό του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, με στόχο τη διασφάλιση της παραμονής της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα και την αποτροπή ακραίων σεναρίων για την ελληνική οικονομία.

«Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την επίσημη σημερινή έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς επιτήρησης ως ουσιαστική δικαίωση των προσπαθειών και των θυσιών του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι συνιστά επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

«Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση είναι δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα», ανέφερε στην ανάρτησή του.