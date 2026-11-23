Τρεις προτεραιότητες έθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας: τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής και τη διαμόρφωση βιώσιμης προοπτικής για την αλιεία.

Ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε ότι οι αγροτικές πληρωμές θα αρχίσουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με σημαντική προκαταβολή, ενώ η εξόφλησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Όπως είπε,500.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήσεις για τη φετινή εισοδηματική στήριξη.

«Για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές στη χώρα γίνονται 100% με τη νέα πλατφόρμα που είναι στα χέρια του κράτους», ανέφερε. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει τις επιδοτήσεις που δικαιούται, ενώ υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών αποκαθιστά την εικόνα και το κύρος της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Στήριξη απέναντι στο κόστος παραγωγής

Ως δεύτερη προτεραιότητα, ο υπουργός ανέδειξε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι χαμηλές τιμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής που επιβαρύνουν τον πρωτογενή τομέα.

«Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το πετρέλαιο στην αντλία, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες, παρακολουθώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εξετάζοντας τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης.

Στήριξη της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών

Η τρίτη προτεραιότητα αφορά τους επαγγελματίες αλιείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για τη στήριξη του αλιευτικού πετρελαίου και των παράκτιων αλιέων, με κονδύλια ύψους 25 εκατ. ευρώ που, όπως είπε, ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Στο Συμβούλιο αναμένεται, σύμφωνα με τον υπουργό, να συζητηθεί πώς η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο μέλλον με ορίζοντα το 2040.

Η πρόταση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ερωτηθείς για τη νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις αλλαγές που αφορούν τη γεωργία, ο κ. Σχοινάς εκτίμησε ότι το αγροτικό σκέλος του διαπραγματευτικού πλαισίου είναι θετικό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

«Μπαίνουμε πλέον στη συνολική διαπραγμάτευση, η οποία θα διεξαχθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Χρειάζεται υπομονή και στρατηγική προσέγγιση, προκειμένου να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα», δήλωσε.