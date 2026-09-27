Μ. Σχοινάς από την Πιερία: «Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παράγει λιγότερο» – Συνάντηση με αγρότες

Μια ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους ανθρώπους της και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο είχε στην Πιερία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο Κ. Σχοινας συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της Αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής όπου άκουσε τα ζητήματα που έθεσαν οι αγρότες της Πιερίας και συζήτησε μαζί τους τις ανάγκες και τις δυνατότητες της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κινητοποιεί το υπουργείο, όπως τα νέα Σχέδια Βελτίωσης ύψους 263,5 εκατ. ευρώ, τα έργα άρδευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου κινητοποιούνται 365 εκατ. ευρώ σε δάνεια. Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στην αλλαγή του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων και στην μετάβαση του νέου ΟΣΔΕ στο myAGRO της ΑΑΔΕ, με διασταυρώσεις στοιχείων και ελέγχους, επαναλαμβάνοντας τη θέση

ότι «τα χρήματα του αγροτικού κόσμου πρέπει να φτάνουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν».

Νωρίτερα, στις εγκαταστάσεις της Zeus, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τη δυναμική της παραγωγής και του ακτινιδίου της περιοχής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες που δημιουργούνται όταν η πρωτογενής παραγωγή συνδέεται με την τυποποίηση, την εξωστρέφεια και την προστιθέμενη αξία. Αυτήν εξάλλου ανέδειξε ως μία από τις βασικές

κατευθύνσεις στην ομιλία του, καθώς όπως υπογράμμισε τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα να αφήνουν μεγαλύτερο εισόδημα στον άνθρωπο που τα παράγει και στον τόπο από τον οποίο προέρχονται.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στην Καρίτσα, όπου ο Μαργαρίτης Σχοινάς εγκαινίασε την 21η Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Τεχνολογίας και Οικοτεχνίας – «Γιορτή του Αγρότη – Κριτσμά».

Στην έναρξη του χαιρετισμού του ο Μ. Σχοινάς μιλώντας για την λέξη «Κριτσμάς», συνέδεσε την παλιά μακεδονική παράδοση της γιορτής μετά το τέλος μιας δύσκολης παραγωγικής περιόδου με τη σύγχρονη γεωργία. «Ήταν η στιγμή που ο μόχθος γινόταν γιορτή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η σημερινή διοργάνωση συνδέει πλέον την παράδοση με την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, τη μεταποίηση και την οικοτεχνία. Έβαλε, επίσης, στο επίκεντρο την ανάγκη η ελληνική γεωργία να περάσει σε ένα πιο σύγχρονο και παραγωγικό μοντέλο. Αναφέρθηκε στις πιέσεις που δημιουργούν το αυξημένο κόστος, η διαχείριση του νερού, η κλιματική αλλαγή και ο διεθνής ανταγωνισμός και υπογράμμισε ότι η απάντηση βρίσκεται στην καλύτερη παραγωγή, στην τεχνολογία, στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και κυρίως στη μεγαλύτερη αξία των ελληνικών προϊόντων. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο είναι μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας να επιστρέφει στον ίδιο τον

παραγωγό και να παραμένει στον τόπο όπου παράγεται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες της Πιερίας, η οποία συνδυάζει ισχυρή αγροτική παραγωγή με έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Στάθηκε, τέλος, στη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό και τη γαστρονομία, αλλά και στην ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι

να βλέπουν μέλλον στον πρωτογενή τομέα και να επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους.