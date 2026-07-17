Μ. Σχοινάς από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια

Την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να χρηματοδοτήσει το σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάργαριτης Σχοινάς, κατά την ομιλία του στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τις νέες τεχνολογίες και τα «έξυπνα θερμοκήπια».

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του παραγωγικού μοντέλου που χρειάζεται η χώρα, όπου η εμπειρία της ελληνικής υπαίθρου συναντά την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία. Όπως σημείωσε, η ελληνική γεωργία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, κατά την οποία η γνώση που αποκτήθηκε από γενιά σε γενιά συμπληρώνεται από τη γνώση που παράγουν τα δεδομένα, οι αισθητήρες, οι δορυφόροι και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφερόμενος στον ρόλο των σύγχρονων θερμοκηπίων, επισήμανε ότι σήμερα αποτελούν ολοκληρωμένα παραγωγικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία επιτρέπουν την ορθολογική χρήση του νερού, τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό των εισροών και τη μείωση του κόστους παραγωγής, συμβάλλοντας παράλληλα στην παραγωγή ποιοτικότερων και περισσότερο ανταγωνιστικών προϊόντων. Όπως τόνισε, η καινοτομία δεν αποτελεί πλέον μια επιλογή για λίγους, αλλά προϋπόθεση για μια γεωργία πιο ανθεκτική, πιο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της διεθνούς αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο προχωρά στην κάλυψη όλων των επιλέξιμων επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα των θερμοκηπίων. Συγκεκριμένα, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανερχόταν στα 150 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης περίπου 270 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη δυναμική του κλάδου και την εμπιστοσύνη των παραγωγών στις προοπτικές του προγράμματος. «Αποφασίσαμε, λοιπόν, να καλύψουμε το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που θα κριθούν επιλέξιμες. Οι αιτήσεις βρίσκονται ήδη στη φάση της αξιολόγησης και στόχος μας είναι οι πρώτοι πίνακες αποτελεσμάτων να αναρτηθούν έως το τέλος Οκτωβρίου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, με τη συμμετοχή και των ιδιωτικών κεφαλαίων, οι συνολικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν θα προσεγγίσουν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σχεδόν 10.000 στρέμματα νέων και εκσυγχρονισμένων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 3.100 στρέμματα νέων θερμοκηπίων, 4.300 στρέμματα κατασκευών τύπου ΤΟΛ και 2.500 στρέμματα εκσυγχρονισμένων υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ενδιαφέρον και από την Κεντρική Μακεδονία, όπου κατατέθηκαν 117 επενδυτικές προτάσεις, αριθμός που κατατάσσει την Περιφέρεια στις πλέον δυναμικές της χώρας, πίσω μόνο από την Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα.

Κλείνοντας, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι το πραγματικό αποτύπωμα του προγράμματος δεν μετριέται μόνο με τους αριθμούς των επενδύσεων, αλλά κυρίως με το αποτέλεσμα που θα έχει για τον Έλληνα παραγωγό και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. «Ξεκαθαρίζω ότι, ναι, οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Αν, όμως, έπρεπε να συμπυκνώσω όλα αυτά σε μία μόνο φράση, θα έλεγα το εξής: όλα αυτά έχουν έναν τελικό προορισμό. Την αύξηση της παραγωγής σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Γιατί εκεί κρίνεται σήμερα η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας».

Όπως επεσήμανε, η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν μειώνει το κόστος της ενέργειας, εξοικονομεί νερό, περιορίζει τις εισροές και αφήνει μεγαλύτερο εισόδημα στον άνθρωπο που παράγει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα που αποτελεί το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων