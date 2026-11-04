Μ. Σχοινάς από τη Βουλή: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους

Μέχρι τέλους θα προχωρήσει η μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων, ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει οριστικά τις παθογένειες που επί χρόνια επέτρεπαν την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων σε βάρος των πραγματικών παραγωγών.

Απαντώντας σε Επίκαιρες Ερωτήσεις του βουλευτή της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη, ο Υπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τις έρευνες των αρμόδιων αρχών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην εξάρθρωση έξι εγκληματικών οργανώσεων, σε 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορουμένους, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που εφαρμόζονται στο σύστημα πληρωμών και ελέγχων.

Αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς επέμεινε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα όπου κάποιοι έβρισκαν τρόπους να εισπράττουν χρήματα που δεν δικαιούνταν, την ώρα που ο πραγματικός αγρότης περίμενε να πληρωθεί».

Και έστειλε σαφές μήνυμα για τις αποφάσεις της κυβέρνησης: «Προτιμώ να αναλάβουμε σήμερα το πολιτικό κόστος μιας δύσκολης μεταρρύθμισης, παρά να αφήσουμε στις επόμενες γενιές αγροτών τα προβλήματα που έχουμε υποχρέωση να λύσουμε εμείς».

Έξι εγκληματικές οργανώσεις, 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορούμενοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στις έρευνες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, παρουσιάζοντας από το βήμα της Βουλής τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανέφερε, έξι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων έχουν εξαρθρωθεί από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ οι έρευνες έχουν οδηγήσει σε 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορουμένους.

Σε 24 κατηγορουμένους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση, για 52 έχουν εκδοθεί δεσμεύσεις περιουσίας, ενώ για 231 ΑΦΜ έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.

Παράλληλα, 544 περιπτώσεις έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 405 έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για καταλογισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται, με 28 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

«Πίσω από κάθε παράνομη επιδότηση υπάρχουν χρήματα που προορίζονταν για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους», υπογράμμισε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι «οι έλεγχοι δεν γίνονται με τηλεοπτικούς χρόνους. Γίνονται με στοιχεία, με συγκεκριμένες διαδικασίες και με σεβασμό στη Δικαιοσύνη, όχι a la carte».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα myAGRO, το οποίο λειτουργεί στην ΑΑΔΕ από τις 4 Αυγούστου, αξιοποιώντας επίσημες βάσεις δεδομένων και περισσότερους διασταυρωτικούς ελέγχους. Εξήγησε ότι η εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής αλλαγής απαιτεί χρόνο για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και να λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο σύστημα. «Αυτός ο κύκλος πρέπει να κλείσει οριστικά», τόνισε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι ίδιοι οι αγρότες, ακόμη και όσοι σήμερα ταλαιπωρούνται από τις αλλαγές, θέλουν να μπει τάξη στο σύστημα των ενισχύσεων.

Νέα ΚΑΠ: «Στην Ευρώπη, αν δεν ξέρεις τι θέλεις, στο τέλος αποφασίζουν οι άλλοι για σένα»

Στην πρόσφατη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας για το κανονιστικό πλαίσιο της ΚΑΠ 2028–2034 στάθηκε ιδιαίτερα ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αναδεικνύοντας τις ελληνικές θέσεις και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 27 κρατών μελών.

«Στην Ευρώπη, αν δεν ξέρεις τι θέλεις, στο τέλος αποφασίζουν οι άλλοι για σένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η Ελλάδα προσήλθε στη διαπραγμάτευση με συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Όπως σημείωσε, η ελληνική πλευρά επέμεινε στη διατήρηση των βασικών εργαλείων εισοδηματικής στήριξης των αγροτών, στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη και στον περιορισμό υποχρεωτικών παρεμβάσεων που δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.

«Και στα τρία αυτά ζητήματα βγήκαμε νικητές, κυριολεκτικά», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Συνδέοντας τη συμφωνία με τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας, επισήμανε ότι η χώρα μας έχει μικρό κλήρο, νησιωτικότητα, ορεινές περιοχές και ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε ότι η συμφωνία παρέχει μεγαλύτερα περιθώρια εθνικών επιλογών, διατηρώντας παράλληλα τον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ΚΑΠ. «Η επόμενη μεγάλη μάχη είναι για τους πόρους της νέας ΚΑΠ. Και σε αυτή τη διαπραγμάτευση η Ελλάδα θα είναι παρούσα με θέσεις, επιχειρήματα και συγκεκριμένες διεκδικήσεις», τόνισε.

Σε ότι αφορά στις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων εξήγησε, κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων το 2024 και το 2025 εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναμίες από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην ολοκλήρωση των πληρωμών. Σύμφωνα με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αδυναμίες των συστημάτων ελέγχου μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, εφόσον αποκαθίστανται τα προβλήματα και επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητά τους. «Δεν θέλω να δώσουμε σήμερα μια εύκολη υπόσχεση και αύριο πάλι να στείλουμε τον λογαριασμό στον παραγωγό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με την υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

Μεσαρά: Στο στάδιο της αξιολόγησης η πρόταση των 72,14 εκατ. ευρώ για τα αρδευτικά δίκτυα

Στο ζήτημα της λειψυδρίας στη Μεσαρά και στην αξιοποίηση του φράγματος της Πλακιώτισσας ο Υπουργός επισήμανε ότι η εξασφάλιση νερού για την αγροτική παραγωγή της Κρήτης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου.

Όπως ανέφερε, το κυρίως σώμα του φράγματος έχει ολοκληρωθεί, ενώ για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης ύψους 72,14 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023–2027.

Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της συγκριτικής αξιολόγησης και, εφόσον συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία, θα ενταχθεί για χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα συγκαλέσει σύσκεψη με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αρχανών-Αστερουσίων και Γόρτυνας και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα προσωρινής αξιοποίησης μέρους του νερού.