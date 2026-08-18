Μ. Παγώνη για ιό του Δυτικού Νείλου: Δεν περιμέναμε τόσα περιστατικά στην Αττική

Εφησυχαστική ως προς την εξέλιξη των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας ότι οι εννέα θάνατοι που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

Μιλώντας στο Mega, η κ. Παγώνη απέδωσε την αυξημένη παρουσία κουνουπιών και στην αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των περιστατικών στην Αττική είναι υψηλότερος από εκείνον που αναμενόταν.

«Δυστυχώς οι κλιματικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και στην Αττική δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τόσα περιστατικά. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά για την Αττική», σημείωσε, εξηγώντας ότι αρχικά οι ειδικοί ανέμεναν μεγαλύτερη συγκέντρωση κρουσμάτων σε ελώδεις περιοχές, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα.

Αναφερόμενη στη γεωγραφική εξάπλωση των κρουσμάτων στην Αττική, δήλωσε ότι «ξεκίνησαν στα νότια προάστια, πήγαν στα βόρεια, δηλαδή από Βάρη – Βουλιαγμένη και μετά Μαρκόπουλο – Παλλήνη και τώρα πάλι στα νότια, παρόλο που οι έχουν γίνει αρκετοί ψεκασμοί».

Όπως ανέφερε, «λόγω της υγρασίας τα κουνούπια τις βραδινές ώρες είναι πάρα πολλά».

Η κ. Παγώνη συνέστησε ψυχραιμία, σημειώνοντας: «Δεν χρειάζεται πανικός». Όπως ανέφερε, ενώ πέρυσι καταγράφηκαν συνολικά 90 περιστατικά μέσα σε ολόκληρο το έτος, φέτος ο ίδιος αριθμός έχει καταγραφεί ήδη μέχρι αυτή την περίοδο. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, πέρυσι είχαν καταγραφεί εννέα, αριθμός που έχει ήδη φτάσει τους εννέα και φέτος.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εννέα ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν άνω των 65 ετών και αντιμετώπιζαν υποκείμενα νοσήματα.

Περιγράφοντας την εξέλιξη των σοβαρών περιστατικών, εξήγησε: «Ένα 18% μπορεί να έχει νιώθει αδυναμία, κάποιες αρθραλγίες. Όταν υπάρχει πυρετός, μπορεί να ξεκινήσει να υπάρχει σύγχυση που σημαίνει ότι πάμε κεντρικό νευρικό. Εκεί φοβόμαστε το 1% για μηνιγγοεγεφαλίτιδα. Αυτά τα περιστατικά διασωληνώθηκαν, άνω των 65, και από εκεί είχαμε τους θανάτους».

Η κ. Παγώνη ανέφερε ακόμη ότι τα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία ή εισαγωγή σε ΜΕΘ δεν συνδέονταν απαραίτητα με ένα μόνο τσίμπημα. «Εάν έβλεπες το σώμα ήταν περισσότερα κουνούπια. Υπήρχε άτομο που διασωληνώθηκε και είχε πάνω από 10 τσιμπήματα», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, η κ. Παγώνη σημείωσε ότι τα μέτρα προστασίας είναι απλά, καθώς η έξαρση του φαινομένου αναμένεται να συνεχιστεί έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Συνέστησε την τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα και τη χρήση κουνουπιέρας για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, προέτρεψε τους πολίτες να προτιμούν μακριά παντελόνια και μακρυμάνικα ρούχα τις βραδινές ώρες, ενώ, όπως ανέφερε, «τα εντομοαπωθητικά σπρέι μπορεί να τα βάλεις γιατί προφυλάσσουν στο 90%».