Μ. Λογοθέτης: Η Ελλάδα χρειάζεται 200.000 νέους εργαζόμενους τα επόμενα 4 χρόνια – Η νόμιμη μετανάστευση δεν είναι για πάντα

Την ανάγκη για 200.000 νέες θέσεις εργασίας προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα χρόνια, σε αρκετούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews με αφορμή το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. «Η ανάπτυξη φέρνει αυτή την ανάγκη» σημείωσε τονίζοντας παράλληλα ότι το αίτημα για εργατικά χέρια είναι «πάνδημο» σε κρίσιμους κλάδους όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, η βιομηχανία και οι κατασκευές.

«Έρχεται η κυβέρνηση να προσπαθήσει να λύσει αυτή τη δυσκολία που υπάρχει» σημείωσε ο κ. Λογοθέτης αναφέροντας ότι στόχος είναι με νομοθετική παρέμβαση θα γίνεται πιο εύκολη η είσοδος στη χώρα.

«Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, για να κρατήσουμε το ίδιο ποσοστό ανάπτυξης, θα χρειαστούμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια 200.000 νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο κ. Λογοθέτης, διευκρινίζοντας ότι «αυτό δεν σημαίνει πως θα χρειαστούμε 200.000 μετανάστες». Όπως τόνισε στην εκπομπή «Συνδέσεις», μέρος των αναγκών μπορεί να καλυφθεί από την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ή ακόμη και από την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, τη λεγόμενη αντιστροφή του brain drain.

Μιλώντας για τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής υπογράμμισε: «Η νόμιμη μετανάστευση σημαίνει ότι κάποιος εμφανίζεται σε ένα προξενείο, κατόπιν προσκλήσεως από εργοδότη, ελέγχονται τα στοιχεία του και λαμβάνει βίζα για να εργαστεί. Δεν έχει καμία σχέση με όσους επιλέγουν να έρθουν παράνομα μέσω διακινητών». Και όπως τόνισε, «η νόμιμη μετανάστευση δεν είναι για πάντα», διευκρινίζοντας ότι «κάποιος έρχεται για όσο διάστημα έχει σύμβαση. Αν βρει εργασία για πέντε μήνες, θα παραμείνει πέντε μήνες. Αν βρει για είκοσι χρόνια, υπάρχει διαδικασία που του επιτρέπει να παραμείνει νόμιμα».

Εξηγώντας το σκεπτικό του νέου νομοσχεδίου που παρουσίασε η κυβέρνηση, ο κ. Λογοθέτης δήλωσε: «Η επιδίωξή μας είναι να έχουμε παρέμβαση νομοθετική και στη συνέχεια τεχνικές βελτιώσεις, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η είσοδος εργαζομένων στη χώρα μας. Δυστυχώς είναι σήμερα πιο εύκολο και φθηνό να μπει κάποιος παράνομα, παρά να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας, λέγοντας ότι «ο έλεγχος ασφαλείας είναι από τα πρώτα στάδια σε κάθε αίτηση για νόμιμη είσοδο. Χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων όπως της Ιντερπόλ, της Europol και η εθνική μας βάση».

Ο κ. Λογοθέτης αναγνώρισε ότι υπάρχουν δυσκολίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών καθώς η χώρα δεν διαθέτει προξενεία σε όλες τις χώρες προέλευσης (όπως στο Μπανγκλαντές), με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να χρειάζεται να ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να αιτηθούν βίζα. «Το πεδίο της μετανάστευσης είναι πολυσύνθετο. Η ζήτηση έχει πενταπλασιαστεί σε τέσσερα χρόνια, κάτι που μας υποχρεώνει να κινηθούμε πιο γρήγορα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στους μισθούς που δίνονται στους νόμιμους μετανάστες ο κ. Λογοθέτης παραδέχτηκε πως η Ελλάδα δεν είναι πάντα ανταγωνιστική σε μισθούς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γι’ αυτό και πολλοί εργάτες χρησιμοποιούν τη χώρα ως «σκαλοπάτι» για να μετακινηθούν αλλού. «Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε κάποιον που έχει νόμιμη βίζα Σένγκεν να φύγει, όμως χρειάζονται νέες διμερείς συμφωνίες και μηχανισμοί παρακολούθησης για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο», σημείωσε.

Τέλος, επισήμανε ότι η ανάγκη για εργατικά χέρια είναι παγκόσμιο φαινόμενο: «Οι καιροί έχουν αλλάξει, η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί και πλέον η οικονομία μας χρειάζεται εργαζόμενους σχεδόν σε όλους τους τομείς. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει».

Στην εκπομπή μίλησε και ο Μιχάλης Βιαννιτάκης, γ.γ. Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας ο οποίος αναφέρθηκε στις παροχές που δίνονται στους εργάτες γης. «Δυστυχώς η έλλειψη εργατικών χεριών μας αναγκάζει καθημερινά να ανταλλάσουμε εργάτες για να μπορούμε να προχωράμε με την εργασία μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.