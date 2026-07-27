Μ. Λαζαρίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν

Επίθεση σε υψηλούς τόνους εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης, στρέφοντας τα πυρά του τόσο προς τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς το ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στα πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λαζαρίδης χρησιμοποίησε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο βουλευτής της πλειοψηφίας υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του «είχε κατακρεουργήσει τη μεσαία τάξη» μέσω της φορολογικής πολιτικής που εφάρμοσε. Παράλληλα, έφερε στο προσκήνιο παλαιότερη τοποθέτηση της Θεοδώρας Τζάκρη για τους αγρότες, σχολιάζοντας δηκτικά την πολιτική της πορεία και την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ:

«Όταν η κυρία Τζάκρη, που τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι στους αγρότες “τον ήπιανε”, πάει πολύ».

Αντιπαραβάλλοντας τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε πως η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συνολικά 83 μειώσεις φόρων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη στα νοικοκυριά.

Απευθυνόμενος στο στελεχιακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στον Θανάση Παπαθεοδώρου, ο βουλευτής της ΝΔ κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να αναλογιστεί τις δικές της ευθύνες αντί να ασκεί αβάσιμη κριτική στην κυβέρνηση. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε:

«Με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, λόγω της ανικανότητας του κ. Ανδρουλάκη, κατάφερε να βρεθεί δεύτερο κόμμα και σας ρίχνει επτά μονάδες στο κεφάλι».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει τα εσωτερικά του ζητήματα, καταλήγοντας:

«Θα πρέπει να κάνετε κριτική στον αρχηγό σας και στον εαυτό σας. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνει με κοστολογημένα μέτρα».