M. Λαζαρίδης για Φαραντούρη: Ήταν η σύζυγός του αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος;

Οβουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, σε ανάρτησή του επανήλθε στην υπόθεση της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη, θέτοντας το ερώτημα για το αν ήταν αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η ανακοίνωση του Ν. Φαραντούρη επιβεβαιώνει απόλυτα τη χθεσινή μου ανάρτηση. Παραδέχεται ότι η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), για τη διετία 2027 – 2029 και θα λάβει επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ» και προσθέτει:

«Υποστηρίζει ότι η θέση προκηρύχθηκε από τη ΜΕΑ, ωστόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της δεν υπάρχει καμία τέτοια προκήρυξη. Να τη δώσει στη δημοσιότητα. Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη “Διαύγεια”. Να τη δώσει στη δημοσιότητα γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει».

«Και μια ακόμη ερώτηση στον κ. Φαραντούρη: Ήταν η σύζυγός του αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος κατά το πρόσφατο παρελθόν; Και αν ναι, από πότε και σε ποιον;», γράφει επίσης ο κ. Λαζαρίδης, τονίζοντας, καταληκτικά, πως «σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα, ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

Ο κ. Νίκος Φαραντούρης παραδέχεται ότι η σύζυγός του θα λάβει 245.700 ευρώ

Η ανακοίνωση του @NFarantouris επιβεβαιώνει απόλυτα τη χθεσινή μου ανάρτηση. Παραδέχεται ότι η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), για τη διετία 2027 – 2029 και θα λάβει επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ.

Υποστηρίζει ότι η θέση προκηρύχθηκε από τη ΜΕΑ, ωστόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της δεν υπάρχει καμία τέτοια προκήρυξη. Να τη δώσει στη δημοσιότητα. Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη «Διαύγεια». Να τη δώσει στη δημοσιότητα γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει.

Και μια ακόμη ερώτηση στον κύριο @NFarantouris: Ήταν η σύζυγός του αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του @syriza_gr ή άλλου κόμματος κατά το πρόσφατο παρελθόν; Και αν ναι από πότε και σε ποιον; Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω.

Ν. Φαραντούρης: Νόμιμη και κατόπιν πρόσκλησης η απόσπαση της συζύγου μου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην ΕΕ

Νωρίτερα, απάντηση σε δημοσίευμα που αμφισβητεί τη διαδικασία απόσπασης της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην ΕΕ έδωσε ο Νικόλας Φαραντούρης, σημειώνοντας σε ανάρτησή του ότι η σύζυγός του «επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η απόσπαση έγινε νόμιμα, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ)» και τονίζει ότι η εν λόγω απόσπαση έγινε «με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ν. Φαραντούρη:

Σε απάντηση του χθεσινού δημοσιεύματος της εφημερίδας «Δημοκρατία» και των συναφών αναφορών που ακολούθησαν, σχετικά με την απόσπαση της συζύγου μου, Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζω τα εξής:

Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι καταξιωμένη οικονομολόγος, απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του LSE με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Η απόσπασή της έγινε νόμιμα, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), με αριθμό πρωτοκόλλου 8002/22.12.2025, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στελέχωσης της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής και με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Η πρόσκληση εκδόθηκε λόγω του αυξημένου και κρίσιμου φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζει η ΜΕΑ το 2026, εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και της ελληνικής συμμετοχής σε θέματα ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, οικονομικής διακυβέρνησης και δημοσιονομικής πολιτικής. Η ίδια η ΜΕΑ ζήτησε την άμεση ενίσχυση της Μονάδας Οικονομικών με εξειδικευμένο προσωπικό, και η Θεοδώρα Αϊβάζογλου, μαζί με ένα ακόμη εξειδικευμένο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών των συναρμόδιων Υπουργείων. Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε αντίθεση με όσα αναληθώς γράφονται.

Το βιογραφικό της Θεοδώρας Αϊβάζογλου

Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των αποφάσεων και την επιχειρησιακή έρευνα από το κορυφαίο πανεπιστήμιο οικονομικών επιστημών, London School of Economics. Μετά την αποφοίτησή της εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στο Λονδίνο και την Αθήνα και ανέλαβε το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ. Κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε το 2004 στο Υπουργείο Οικονομικών και σήμερα διαθέτει 22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις, όπως στη Διεύθυνση Ελέγχων, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και στη Διεύθυνση Εισπράξεων. Έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και έργα του προγράμματος Fiscalis, με αντικείμενο τη διαχείριση φορολογικών κινδύνων, τη φορολογική συμμόρφωση στην ψηφιακή εποχή, την ανάλυση κινδύνου, τη στοχοθέτηση ελέγχων και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έχει επίσης διατελέσει στέλεχος της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Τον Νοέμβρη 2025 επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Εθνική Εμπειρογνώμων, προτίμησε ωστόσο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΜΕΑ για να συνδράμει την Ελλάδα εν όψει των δύσκολων τεχνικών διαπραγματεύσεων. Μιλάει 3 γλώσσες.

Είμαι περήφανος που η σύζυγός μου αγωνίζεται, παράλληλα με μια τόσο απαιτητική επαγγελματική δραστηριότητα, να είναι ταυτόχρονα η εκπληκτική μητέρα των τριών παιδιών μας και μια σπάνια σύντροφος. Σε μια εποχή που οι γυναίκες καλούνται να αποδείξουν καθημερινά ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα, η Δώρα αποτελεί πρότυπο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα δύναμης, οργάνωσης και αποφασιστικότητας.

Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες σαν τη Δώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα, που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή, κατά δήλωσή τους, ήταν «όμορφοι», και που κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», η σύζυγος του ευρωβουλευτή, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, η οποία είναι εφοριακός στο επάγγελμα, εργάζεται ήδη στις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρει η «Δημοκρατία», η εν λόγω τοποθέτηση πιθανολογείται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκών για την Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ε.Ε. το 2027, ωστόσο η σχετική απόφαση απόσπασης δεν εμφανίζεται αναρτημένη στο σύστημα «Διαύγεια», παρά τη σχετική νομική υποχρέωση.

Η εφημερίδα αντιπαραβάλλει το γεγονός αυτό με προηγούμενη απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή το 2021 (από την ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών), η οποία είχε αναρτηθεί κανονικά στο σύστημα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, αυτό που τελικά αναρτήθηκε με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου ήταν η έγκριση για το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, το οποίο –όπως εξηγεί η εφημερίδα– είναι επιπλέον του μισθού και, για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο ετών, αγγίζει τις 245.700 ευρώ (επιμεριζόμενο σε 113.400 ευρώ για το 2027, 113.400 ευρώ για το 2028 και 18.900 ευρώ για το 2029).

Η «Δημοκρατία» παραθέτει αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα της απόφασης:

«Παρέχουμε την έγκρισή μας για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 245.700 ευρώ για τα οικονομικά έτη 2027 έως 2029 σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Ειδικού Φορέα 1024-207-0000000 και ΑΔΕ 2120209001, για την κάλυψη αποζημίωσης για υπηρεσία στην αλλοδαπή της υπαλλήλου Αϊβάζογλου Θεοδώρας του Θεοδώρου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ακολούθως: 113.400 ευρώ για το 2027, 113.400 για το 2028 και 18.900 ευρώ για το 2029».

Το ρεπορτάζ σχολιάζει ότι το ποσό του 2029 αφορά προφανώς διάστημα μόλις δύο μηνών, έτος κατά το οποίο λήγει και η θητεία του κ. Φαραντούρη. Η εφημερίδα ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα δεν είναι το ύψος του ποσού, το οποίο είναι θεσμοθετημένο και ίδιο για όλους όσοι αποσπώνται στη συγκεκριμένη θέση, αλλά το πώς η κ. Αϊβάζογλου βρέθηκε στις Βρυξέλλες δίπλα στον σύζυγό της εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών και χωρίς δημοσίευση της απόσπασης.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι στην ίδια πράξη μνημονεύεται απλώς ένα έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου σχετικά με την απόσπασή της, ενώ η εφημερίδα πιθανολογεί ότι προηγήθηκε σχετικό υπουργικό σημείωμα, υπογραμμίζοντας ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο δεν υπάρχει αναφορά ότι η απόσπαση έγινε κατόπιν αξιοκρατικών και συγκεκριμένων διαδικασιών.