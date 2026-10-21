Μ. Κοροβέση: Εντάχθηκε και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής

Την επίσημη ένταξη της ανεξάρτητης βουλευτού Ανατολικής Αττικής, Μυρτώς Κοροβέση, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο γραφείο του στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλωσόρισε την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι διαθέτει έντονη διάθεση για προσφορά σε έναν κρίσιμο αγώνα πολιτικής αλλαγής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κόμμα του διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για τις σύγχρονες προκλήσεις της νέας γενιάς, όπως η Υγεία, η Παιδεία και το μείζον ζήτημα της στέγασης, εκφράζοντας τη χαρά του που οι δύο πλευρές θα δώσουν μαζί τη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών.

Από την πλευρά της, η κυρία Κοροβέση εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη, χαρακτηρίζοντας τιμή της τη συμπόρευση σε μια ιστορική συγκυρία που καθιστά αναγκαία την πολιτική αλλαγή για όλες τις γενιές, με στόχο τη διαμόρφωση μιας χώρας που θα χωράει τους πάντες.