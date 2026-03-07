Μ. Κατρίνης στο ΕΡΤnews: Η Ελλάδα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εμπλακεί σε σύρραξη

Την ανάγκη η Ελλάδα να διατυπώσει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πολεμική σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» της ΕΡΤNews. Παράλληλα, χαρακτήρισε αυτονόητη τη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, επισημαίνοντας όμως ότι απαιτείται σαφής στρατηγική και διπλωματική πρωτοβουλία.

Ο κ. Κατρίνης τόνισε αρχικά ότι η συνδρομή της Ελλάδας προς την Κύπρο, εφόσον ζητείται επισήμως, είναι αυτονόητη και θα έπρεπε να είχε ενεργοποιηθεί εδώ και καιρό. Όπως ανέφερε, πρόκειται ουσιαστικά για επικαιροποίηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας–Κύπρου που είχε θεσπίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.

«Η ενίσχυση της Κύπρου με φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη δεν συνιστά εμπλοκή ούτε επιθετική ενέργεια. Είναι μέτρο αποτροπής και ενίσχυσης της αεράμυνας», σημείωσε.

Ωστόσο, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απουσία της από την κρίση, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί κράτος-μέλος και θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν άμεσα οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί αμοιβαίας συνδρομής. «Η αντίδραση των Ευρωπαίων είναι από χλιαρή έως αδιάφορη», σχολίασε.

«Απουσία διπλωματικής πρωτοβουλίας»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι από την πλευρά της Ελλάδας λείπουν τρεις βασικές κινήσεις: η διπλωματική κινητοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η σαφής δημόσια τοποθέτηση ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε σύρραξη και η διαβεβαίωση ότι δεν θα ξεκινήσουν πολεμικές επιχειρήσεις από ελληνικό έδαφος.

Όπως ανέφερε, τα ζητήματα αυτά έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συζήτηση στη Βουλή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς –όπως είπε– να υπάρξει σαφής απάντηση.

Ανησυχία για ασφάλεια και οικονομία

Ο κ. Κατρίνης επισήμανε ότι η ξεκάθαρη στάση της χώρας είναι κρίσιμη τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για την οικονομία, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου.

«Θα ήταν πολύ δυσάρεστο η Ελλάδα να βρεθεί, ακόμη και από ατύχημα ή διολίσθηση, στο στόχαστρο πολεμικών επιχειρήσεων και αντιποίνων», τόνισε.

«Καθαρή θέση από την κυβέρνηση»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη δημόσια δήλωση ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε σύρραξη», ανέφερε, συγκρίνοντας τη στάση της Αθήνας με εκείνη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος –όπως σημείωσε– έχει δηλώσει ρητά ότι η Κύπρος δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο.

Κλείνοντας, ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει μέρος μιας κρίσης στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να αποτελεί στρατηγική της επιλογή. «Η χώρα πρέπει να κινηθεί με σαφήνεια, διπλωματία και αίσθημα ευθύνης, ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα», κατέληξε.