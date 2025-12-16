Μ. Κατρίνης: Ο γιος μου οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη

Ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη είναι ο ανήλικος που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

Συνελήφθη ο ανήλικος γιος του Μιχάλη Κατρίνη στο Χαλάνδρι για επικίνδυνη οδήγηση

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος γιος του Μιχάλη Κατρίνη συνελήφθη στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, στις 4 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Χαλανδρίου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει. Εκτός του οδηγού, επέβαιναν και άλλα 5 ανήλικα άτομα.

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει, μπαίνοντας ανάποδα σε στενά της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη.

Όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, διαπίστωσαν πως ο οδηγός είναι 16χρονος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια και του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 15χρονος συνεπιβάτης του οχήματος είχε πάνω του επιμελώς κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο και συνελήφθη επίσης.

Οι υπόλοιποι 4 συνεπιβάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι.