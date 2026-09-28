Μ. Γρατσία: Καλοδεχούμενος ο έλεγχος στο ιατρείο Καρυστιανού – Τι είπε για τις δηλώσεις Γεωργιάδη

ΗΜαρία Καρυστιανού ασκεί απολύτως νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα και ουδέποτε έχει ενεργήσει κατά τρόπο παράτυπο ή παράνομο, υποστήριξε η Μαρία Γρατσία μιλώντας στο OPEN, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση σχετικά με τη δήλωση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι, μέσω του Medwatch, έχει εντοπιστεί στο ιατρείο της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μηχάνημα βιοανάδρασης.

Η κα Γρατσία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση ως προς τη διενέργεια ελέγχου στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «καλοδεχούμενο». Έθεσε, ωστόσο, το ζήτημα σε ευρύτερο πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο έλεγχος «θα πρέπει να αφορά σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου όπως έχουμε πει επανειλημμένα υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα, οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται».

Ερωτηθείσα ειδικότερα εάν στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού υπάρχει το μηχάνημα στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας και εάν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, η Μαρία Γρατσία ανέφερε μόνο:

«Ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ανακύψει κανένα πρόβλημα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, δεν έχει ενεργήσει οτιδήποτε το οποίο είναι παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανέναν ζήτημα από τη δική μας πλευρά».

Παράλληλα, κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να διευκρινίσει τόσο σε ποιο ακριβώς μηχάνημα αναφέρεται όσο και από ποια πηγή προέρχονται οι σχετικές πληροφορίες.

«Να μας πει για ποιο μηχάνημα μιλάει και να πει από πού το γνωρίζει γιατί διαδίδει κάποιες πληροφορίες στο κοινό και γνωρίζει τις συνέπειες. Να μας πει, λοιπόν, από πού το γνωρίζει συγκεκριμένα το μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο και αριθμητικά προσδιόρισε ότι είναι ένα. Να μας πει πώς το γνωρίζει, εάν έχει γνώση από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από κάποια άλλη πηγή», δήλωσε.

Η αναφορά σε άλλο ιατρείο και οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου

Η Μαρία Γρατσία έθεσε στη συνέχεια ζήτημα σχετικά με τους ελέγχους που, όπως είπε, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε άλλο ιατρείο, στο οποίο είχε σημειωθεί θάνατος.

Διερωτήθηκε «γιατί δεν έχουμε ακούσει αν έχουν γίνει ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες αναφορικά με τους ελέγχους που επανειλημμένα φέρεται να έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο όπου υπήρξε θάνατος και ουσιαστικά δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν το υπουργείο Υγείας έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά όπως αυτά που δείχνει προκειμένου να διασύρει την Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με τους ελεγκτικούς φορείς που φέρεται να έλεγξαν το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο είχαμε θανατηφόρο αποτέλεσμα, είναι πολύ ουσιώδες αυτό».

Η κα Γρατσία κάλεσε ακόμη το υπουργείο Υγείας και προσωπικά τον Άδωνι Γεωργιάδη να δημοσιοποιήσουν θεσμικά και εγγράφως το σύνολο των περιπτώσεων ιατρείων και κλινικών που έχουν εντοπιστεί μέσω του συστήματος Medwatch.

Όπως ανέφερε, ζητά «από τον κ. Γεωργιάδη αύριο, όπως είπε για την κα Καρυστιανού, έτσι να παραθέσει εγγράφως και θεσμικά το Υπουργείο τη λίστα με όλα τα ιατρεία και τις κλινικές που έχουν εντοπιστεί μέσω του Medwatch. Διαφορετικά, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια στοχευμένη όπως πάντα κίνηση σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού».