Μ. Χρυσοχοΐδης: Πρωτοπόρος η Ελλάδα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Τη σημασία της ασφάλειας των πολιτών, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής ειρήνης υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του στον νομό Λακωνίας.

Ο υπουργός, επικεφαλής κλιμακίου του υπουργείου, πραγματοποίησε σειρά υπηρεσιακών συσκέψεων με αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, ενώ είχε προγραμματισμένη συνάντηση και με τον δήμαρχο Σπάρτης στο δημαρχείο της πόλης.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αστυνόμευση ενόψει της τουριστικής περιόδου, τη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων, αλλά και τον γενικότερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την Ελλάδα «πρωτοπόρο» στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, σημειώνοντας ότι η χώρα αποτελεί ασφαλή προορισμό τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους επισκέπτες της.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρωτεύει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως διακηρύχθηκε και επίσημα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είμαστε οι πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έτσι ώστε η χώρα αυτή να είναι ασφαλής για τους κατοίκους της και για τους επισκέπτες της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός τόνισε πως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα για τη δημοκρατία», υπογραμμίζοντας τον ρόλο των ανδρών και των γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα που βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της δράσης της Αστυνομίας, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η βία στα γήπεδα, αλλά και η οδική ασφάλεια μέσω των τροχονομικών ελέγχων.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες της Αστυνομίας είναι αφοσιωμένοι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι καθημερινά δίνεται μάχη για την αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων και τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας.

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης έστειλε μήνυμα αυστηρής εφαρμογής της νομιμότητας, υπογραμμίζοντας: «Θα είμαστε αυστηροί με αυτούς που δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι η νομιμότητα είναι υποχρέωση».