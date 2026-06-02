M. Χρυσοχοΐδης: Κάποιοι λίγοι που προσπαθούν να διαδεχθούν τους τρομοκράτες της 17Ν να ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή

Μήνυμα ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πάνε φυλακή έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε όσους, όπως είπε, «προσπαθούν να διαδεχθούν την 17 Νοέμβρη», με αφορμή

«Υπάρχουν ακόμα λίγοι ελάχιστοι που επιχείρησαν να συνεχίσουν το έργο και οι πιο πολλοί ήταν ή είναι ακόμα στη φυλακή και κάποιοι λίγοι που προσπαθούν να τους διαδεχθούν θα πάνε στη φυλακή, να το γνωρίζουν», είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, με αφορμή την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Όπως σημείωσε «το θέμα της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου έχει να κάνει με κανόνες δικονομίας και αποφάσεις των δικαστών και εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά, προφανώς διαφωνώ αλλά αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι θα ασχολούμαστε συνεχώς με τις δικαστικές αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει μιλήσει ποτέ για το θέμα και υπήρξε η διαρροή ότι “ακόμα το κράτος δικαίου δεν μου έχει απαντήσει γιατί είμαι στη φυλακή 24 χρόνια” και ο άλλος (σ.σ. Κουφοντίνας) είπε “δεν μετανιώνω” που σκότωσε 15 ανθρώπους».

«Αυτό σημαίνει ότι είναι αμετανόητοι και αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση. Το δικαστήριο θα βρει τη λύση από τους κανόνες που εφαρμόζει», πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στη συνέχεια, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι «φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίας, πέρσι είχαμε 8, φέτος είχαμε 12% λιγότερες καταγγελίες που σημαίνει ότι κάποιοι έβαλαν μυαλό. Έχουμε 3850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026 για ενδοοικογενειακή βία από 6.500 καταγγελίες και κάποιοι εκατοντάδες είναι ήδη προφυλακισμένοι».

Χαρακτήρισε, επίσης, «ζήτημα κοινωνικό την εγκληματικότητα από τους ανηλίκους» τονίζοντας ότι αφενός «χρειάζεται αυστηρή τιμωρία των γονέων» και αφετέρου «πρέπει η ποινική μεταχείριση να γίνει τέτοια – δεν αναφέρομαι σε φυλακές – αναφέρομαι σε ζητήματα έκτισης ποινής που θα είναι ήπια ώστε να μην γίνονται υπότροποι. Εννοώ κοινωνική εργασία και άλλες τέτοιες ποινές που να αντιληφθεί ένα παιδί το μέγεθος ενός προβλήματος όταν ασκεί βία»