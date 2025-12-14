Μ. Χρυσοχοΐδης: Δεν τραυματίστηκαν αγρότες στα μπλόκα, αντίθετα τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Κανένας τραυματισμός αγρότη δεν υπήρξε στα μπλόκα, υποστήριξε ο Υπ. Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιθέτως, όπως υποστήριξε, υπήρξαν τραυματίες αστυνομικοί στην Κρήτη «από επιθέσεις που δέχτηκαν από διάφορους εκεί απαράδεκτους ανθρώπους».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διέψευσε επίσης και τη χρήση πλαστικών σφαιρών από την Αστυνομία, λέγοντας: «Αλήθεια που απευθύνεστε σε ηλίθιους; Τι είμαστε εδώ μέσα; Λωτοφάγοι. Δεν διαθέτει η Ελλάδα, η Ελληνική Αστυνομία σφαίρες πλαστικές. Τι ψέματα είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα;», δήλωσε χαρακτηριστικά απαντώντας στον Πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δ. Νατσιό.

«Χτυπήσατε με πλαστικές σφαίρες αγρότες στην Κρήτη όταν δεν το έχετε κάνει ποτέ σε αναρχικούς», είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως: «η Αστυνομία στην Ελλάδα κάνει την δουλειά της. Απόδειξη: 1.170 διαδηλώσεις, πορείες και κινητοποιήσεις, 450 πορείες έγιναν μόνο για το Παλαιστινιακό και δεν έχουμε ούτε έναν τραυματία πολίτη».

Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις για τον Γρηγορόπουλο, είπε: «υπήρξε καμία καταστολή στην πορεία ή στο Πολυτεχνείο; Μην λέτε ψέματα εδώ μπροστά μου! Εάν θέλετε εσείς να σπάσουν κάποιοι τις περιουσίες των ανθρώπων, να ξέρετε ότι δεν θα μπει κανείς πια στις γειτονιές να σπάει και να ρημάζει και τις περιουσίες των ανθρώπων. Που είναι αυτό γραμμένο, σε ποιο Σύνταγμα και ποιο Νόμο, σε ποια Δημοκρατία; Πότε γράφτηκαν αυτά; Τελεία και παύλα, δεν θα αφήσουμε κανένα να καταστρέφει το κατάστημα και την περιουσία του καθενός. Αυτά τελείωσαν. Όπως κι αυτοί που δεν είχαν καμία δουλειά μέσα στα Πανεπιστήμια και έκαναν καταλήψεις. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους σπουδαστές, στους διδάσκοντες και στον ελληνικό λαό».

Αναφερόμενος σε όσους εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΕΠΕΚΕ, ο Μ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως δύο υποθέσεις έχουν πάρει ήδη το δρόμο της Δικαιοσύνης και πως «πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία.