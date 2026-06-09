Μ. Χρυσοχοΐδης: Ανησυχία για πιθανή αλλαγή στρατηγικής της Χαμάς – Εξετάζουμε ποιοι ανέθεσαν την αποστολή στον 37χρονο Παλαιστίνιο

Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη που συνδέεται με τη Χαμάς, στην υπόθεση διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, αλλά και στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του το βράδυ της Δευτέρας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Σχετικά με την υπόθεση του 37χρονου, ο υπουργός τόνισε ότι “γνωρίζουμε ένα επιχειρησιακό αφήγημα που είναι η ομολογία αυτού του ανθρώπου, ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα”. Παράλληλα, υπογράμμισε πως “υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή”.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι “η Χαμάς δεν έχει κάνει επίθεση σε καμία χώρα της Ευρώπης. Δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ επιχειρήσεις έξω από το Ισραήλ. Ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, είναι μεγάλη απειλή, εάν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική”, ενώ πρόσθεσε πως “πρόκειται για δίκτυο, κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, όπως ακούστηκε. Κανείς δεν μπορεί να δράσει μόνος του”.

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Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, ανέφερε ότι “οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα εξαγωγή τρομοκρατίας”. Όπως είπε, “αυτό το οποίο μας αφορά, είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς είμαστε μια τουριστική χώρα, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό”.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις ότι η Ελλάδα θεωρείται “φιλική” χώρα από τη Χαμάς, ο υπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός: “Όλες αυτές τις εικασίες, υποθέσεις, συμπεράσματα ότι η Χαμάς θεωρεί την Ελλάδα φιλική ή εχθρική χώρα δεν τις αγοράζω. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να χτυπήσουν την Ευρώπη γιατί θέλουν να εξάγουν την τρομοκρατία, γιατί θέλουν να εξάγουν το πρόβλημά τους, γιατί αποφάσισαν να δημιουργήσουν προβλήματα και να πουν ότι είμαστε εδώ και θα σας τινάξουμε στον αέρα, διότι θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Η τρομοκρατία δεν έχει λογική ποτέ”.

Για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 37χρονου, σημείωσε ότι “όλα αυτά είναι προϊόν πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μην κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες”. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο συλληφθείς “ήταν ένας κανονικός άνθρωπος που δούλευε σε ξενοδοχείο, συμπεριφερόταν φυσιολογικά. Έκανε πολλά ταξίδια που ένας απλός άνθρωπος δεν θα έκανε”.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι “εδώ γίνεται μια σοβαρή δουλειά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Είναι μια πραγματικά άξια Υπηρεσία με ικανά στελέχη, που ασχολείται με τη διαφθορά στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και τη διαφθορά στο Δημόσιο”. Όπως είπε, “εξαρθρώθηκε μια εγκληματική ομάδα, η οποία πραγματοποιούσε όλες αυτές τις ανομίες, οι οποίες περιγράφονται στη δικογραφία”.

Παράλληλα, τόνισε ότι “μιλώντας για τη διαφθορά, δεν είναι κάτι αόριστο, δεν είναι κάτι γενικό ούτε είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο σχολιάζουμε και στη συνέχεια κάνουμε κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον του πρωθυπουργού εναντίον του κυβερνώντος κόμματος. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, υπάρχουν οι μηχανισμοί και αυτές όλες οι επιτυχίες και οι εξαρθρώσεις που γίνονται είναι δουλειά από μια υπηρεσία του κράτους, η οποία δουλεύει σωστά”.

Χαρακτήρισε μάλιστα τη διαφθορά ως “Λερναία Ύδρα”, λέγοντας ότι “η διαφθορά είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, που τη βρίσκεις παντού και η θεραπεία είναι διπλή: Η μία είναι διαρκώς να μπορείς να εφαρμόζεις νέους θεσμούς, νέους τρόπους διοίκησης για να “χαλάς” το παλιό σύστημα. Και η δεύτερη είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων μέσω της δικαιοσύνης”.

Αναφερόμενος στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι “φέτος έχουμε μία μείωση των καταγγελιών κατά 15%. Πέρυσι, σε σχέση με πρόπερσι, είχαμε μεγάλη αύξηση. Άνοιξαν στόματα, απελευθερώθηκαν -κυρίως γυναίκες- και βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν”. Όπως πρόσθεσε, “φέτος φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή ύφεση που ενδεχομένως σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται σε αυτό το “σπορ” φοβούνται ότι θα πάνε φυλακή. Καταλαβαίνουν πια ότι υπάρχει ο εισαγγελέας, η φυλακή, η τιμωρία”.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο panic button, επισημαίνοντας ότι “αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί περισσότερα από 25.000 panic button. Κάθε μέρα, όλο και περισσότερα, δίνονται στις γυναίκες που το θέλουν. Εγώ τις προτρέπω να το ζητούν”. Όπως εξήγησε, “εξάλλου δεν είναι κάτι που φαίνεται. Είναι μέσα στο κινητό μια εφαρμογή τόσο απλό. Είναι και μια περαιτέρω ασφάλεια. Με το πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή σε ελάχιστα λεπτά είναι κοντά η ααστυνομία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό”.