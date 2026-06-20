Μ. Χαρακόπουλος στο Ελσίνκι: Έξαρση του αντιχριστιανικού ρεύματος και της «χριστιανοφοβίας» – 388 εκατομμύρια χριστιανοί διώκονται λόγω της πίστης τους

«Η εμπέδωση της θρησκευτικής ελευθερίας πρέπει να γίνει πραγματικότητα παντού. Καμία κρατική ή θρησκευτική προτεραιότητα δεν επιτρέπεται να περιορίζει ή ακόμη περισσότερο να απαγορεύει την ελεύθερη θρησκευτική λατρεία. Καμία ιδεοληψία δεν μπορεί να σταθεί ως πρόσχημα δίωξης της εκδήλωσης της θρησκευτικής πίστης. Όποιο κράτος και όποια κυβέρνηση δεν τα εφαρμόζει θα πρέπει να υφίσταται κυρώσεις, τέτοιες που θα αναγκάσουν τον σεβασμό τους στις παραπάνω θεμελιώδεις ελευθερίες». Αυτά επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την εισήγησή του στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 33ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ στο Ελσίνκι, με θέμα «Μειοψηφικοί χριστιανικοί πληθυσμοί σε περιόδους κρίσεων: Σχέσεις κοινωνίας, κράτους και εκκλησίας. Προβλήματα και αντιξοότητες».

Παράλληλα, ο επικεφαλής γγ της ΔΣΟ υπογράμμισε στην ομιλία του ότι «η ανθρωπότητα βιώνει μια σοβαρή και πολυεπίπεδη κρίση, η οποία εκδηλώνεται με φονικούς πολέμους, τεράστια προσφυγικά κύματα, σκληρούς οικονομικούς ανταγωνισμούς, έλλειψη υψηλών ιδεολογικών αρχών, συρρίκνωση του κύρους των διεθνών θεσμών και αβεβαιότητα για το μέλλον. Ως εκ τούτου, σε ένα τέτοιο δυσχερές περιβάλλον, κατά το οποίο το δόγμα της ισχύος επιβάλλεται στην ισχύ του δικαίου, και η βία εμφανίζεται ως μέσο επίλυσης των διαφορών και προώθησης των συμφερόντων των διεθνών δρώντων, μοιραία οξύνονται και οι προκλήσεις για τους μειονοτικούς χριστιανικούς πληθυσμούς».

Επιδεινώνεται η κατάσταση των χριστιανών

Ο κ.Χαρακόπουλος σημείωσε, επίσης, ότι «σύμφωνα, με πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και βασίζονται σε μελέτες του ιδρύματος Open Doors, διαπιστώνεται ότι 388 εκατομμύρια χριστιανοί ανά τον κόσμο, διώκονται λόγω της πίστης τους. Μιλούμε, δηλαδή, για σχεδόν το 15% του συνόλου των χριστιανών στον κόσμο, και κυρίως σε κράτη που οι χριστιανοί αποτελούν μια μεγαλύτερη ή μικρότερη μειοψηφία, όπως είναι κράτη της Μέσης Ανατολής, της περιοχής Σαχέλ της Αφρικής, αλλά και στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές και αλλού». Στη συνέχεια ανέφερε ότι «δυστυχώς, η “χριστιανοφοβία” επεκτείνεται ανεξέλεγκτα, και οι χριστιανοί στοχοποιούνται ακόμη και σε περιοχές υπεράνω υποψίας, όπως είναι η ίδια η “χριστιανική” Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, το 2024, κατ’ εκτίμηση έλαβαν χώρα 764 αντιχριστιανικά εγκλήματα μίσους, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων, βανδαλισμών και εμπρηστικών επιθέσεων εναντίον εκκλησιών. Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις οφείλονται σε έξαρση ενός αντιχριστιανικού ρεύματος, στο πλαίσιο των ιδεοληψιών μιας αποδομητικής ατζέντας.

Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν επιτρέπεται να σιωπούμε. Αντιθέτως, πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας και να το κάνουμε συντονισμένα και τεκμηριωμένα».

Κοινή διακήρυξη για τις μειονότητες των χριστιανών

Σημειώνεται ότι στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε ομόφωνα κοινή διακήρυξη για τις μειονοτικές χριστιανικές ομάδες, όπου καταγγέλλονται οι διακρίσεις και οι διώξεις που υφίστανται λόγω της θρησκευτικής τους ταυτότητας, και η οποία καταλήγει με την παρότρυνση «ενθαρρύνουμε τα Κοινοβούλια μέλη της ΔΣΟ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα κοινοβουλευτικά μέσα και πρακτικές, προκειμένου να εκπροσωπούνται στον δημόσιο διάλογο και να συμμετέχουν στην διαδικασία διαβουλεύσεων οι μειοψηφικές χριστιανικές ομάδες που διαβιούν στην επικράτειά τους».

Στο πλαίσιο των εργασιών της 33ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ ο δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέγνωσε τον απολογισμό με τις πολυσχιδείς δράσεις της οργάνωσης κατά τον προηγούμενο χρόνο, ενώ παρουσίασε τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, επί των οποίων υπήρξαν τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.