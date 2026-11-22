«Η γιορτή του πολιούχου του χωριού είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία να ανταμώσουν στη γενέτειρά τους πολλοί που έλκουν την καταγωγή τους από αυτήν και να ανανεώσουν τους δεσμούς τους με τις ρίζες τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι, αυτή τη χαρμόσυνη ημέρα για τη Μεσοράχη, που τιμά τον πολιούχο της στον επιβλητικό Ιερό Ναό της, πραγματοποιήθηκαν και τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου, το οποίο ανήγειρε στη μνήμη του αείμνηστου γιατρού Γιώργου Ζαχαρή, η ευσέβεια της συζύγου του, Ευαγγελίας», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, από τη Μεσοράχη Λάρισας, όπου βρέθηκε με αφορμή την εορτή του χωριού και τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου.

Μετά τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό, ο κ. Χαρακόπουλος σε δήλωσή του σημείωσε ότι «η Ορθοδοξία στον τόπο μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική μας διαδρομή, την παράδοση και την ταυτότητά μας. Οι ναοί και τα παρεκκλήσια δεν είναι μόνο χώροι λατρείας, αλλά ζωντανά κύτταρα κοινωνικής συνοχής και πολιτισμού, που κρατούν τις κοινότητές μας ενωμένες και μεταλαμπαδεύουν στις νεότερες γενιές τις αξίες και τις παραδόσεις μας».

Σημειώνεται ότι ξεχωριστή ήταν η παρουσία των κατοίκων της Μεσοράχης, όπως και συγχωριανών που πλέον δεν κατοικούν στο χωριό, αλλά έσπευσαν να συμμετάσχουν στην πανήγυρη. Τέτοιες στιγμές αναδεικνύουν τη δύναμη των δεσμών με τη γενέτειρα, καθώς η πίστη, η παράδοση και η κοινή μνήμη εξακολουθούν να ενώνουν τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Στον αρχιερατικό εσπερινό προέστη ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, ενώ στο αναλόγιο έψαλε ο «Χορός Αγγελικός» από τη Λάρισα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, Γεωργίου Καραγιαννάκη.