Μ. Χαμενεΐ: Οι εγκληματίες του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν πολύ σύντομα

«Οι εγκληματίες πρέπει να πληρώσουν σύντομα για το αίμα του», δήλωσε μέσω ανακοίνωσης ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στον θάνατο του επικεφαλής του Ανώατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Αλί Λαριτζανί.

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε χθες τον θάνατο του επικεφαλής του, Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε εξάλλου μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Νωρίτερα χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του στρατηγού, Γολαμρεζά Σολεϊμανί, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, τον οποίο σκότωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».