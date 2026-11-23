Του : Σταύρου Αλχατζιδη

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλενα Αποστολάκη σε εκδήλωση που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Το περιεχόμενο της πρότασης νόμου περιλαμβάνει μεταξυ αλλων καθεστώς προστασίας α’ κατοικίας, 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, αλλαγή ρυθμίσεων για την σχέση των funds με τους δανειολήπτες, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμών .

“Μιλάμε για έναν ωκεανό χρέους 240 δις ευρώ . Ένα χρέος που δυστυχώς αφορά κάθε Ελληνικό σπίτι ” , τόνισε η κ. Αποστολάκη για να συμπληρώσει ” κοιτάζω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια και τους λέω: Δεν είστε μόνοι “. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ήταν αυτή που επέτρεψε την είσοδο των funts στην Ελληνική πραγματικότητα. ” Και μετά ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να καταργήσει δικαιώματα, αρνούμενη να θεσπίσει κανόνες. Αυτό είναι πολιτική επιλογή ” , πρόσθεσε.

Έκανε λόγο για ανέγγιχτο τραπεζικό σύστημα, που λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Αλλά και μια οικονομία που δεν μπορεί να πάει μακριά με ένα τέτοιο χρέος. Όπως και για μια κυβέρνηση που λειτουργεί καθεστωτικά και το αποδεικνύουν οι υποθέσεις διαφθοράς. “Για το ΠΑΣΟΚ συνιστά ένα κοινωνικό χρέος να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Αλλά και με ποιους είμαστε. Είμαστε με τους πολλούς και αυτή παραμένει η αδιαπραγμάτευτη ιδεολογική μας ταυτότητα “, υπογράμμισε.

Και όπως πρόσθεσε όλα αυτά θα ακουστούν στην εξεταστική επιτροπή.

Ο Νίκος Μίλης είπε ότι το στεγαστικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελληνική κοινωνίας. “Σήμερα στην Ελλάδα το δικαίωμα στη στέγη, έχει γίνει πολυτέλεια”, ανέφερε. Μίλησε για αποτυχία των προγραμμάτων “σπίτι μου”.

” Το ΠΑΣΟΚ καταθετει ενα ρεαλιστικο προγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ δεν καταθέτει μόνο προτάσεις αλλά έχει και την αξιοπιστία για να τις εφαρμόσει “, είπε ο γραμματέας της νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχηνας.

Τι περιλαμβάνει

Επαναφορά για την προστασία της πρώτης κατοικίας με αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων προς το δημόσιο. Αυτή η ρύθμιση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως 500.000 ευρώ προς φορολογική Διοίκηση, ασφαλιστικά Ταμεία και Δήμους.

Αλλαγη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ώστε να οδηγεί σε πραγματικές βιώσιμες ρυθμίσεις. Με υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία.

Αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματικής λογοδοσίας για τους servicers.

Δικαιωμα στο δανειολήπτη προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε Fund. Τι σημαίνει αυτό; Πριν η τράπεζα μεταβιβάσει την απαίτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος. Ουσιαστικά δικαιώματα απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση.

Λυση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ένα πρόβλημα, που κρατά εγκλωβισμένες χιλιάδες οικογένειες εδώ και πολλά χρόνια.

Επιβραβεύση για τη συνέπεια του δανειολήπτη. Εάν ένας οφειλέτης έχει τηρήσει τη ρύθμισή του για τουλάχιστον τρία χρόνια και στη συνέχεια την απωλέσει λόγω μιας νέας οικονομικής αδυναμίας ή περιπέτειας, το μη ρυθμισμένο μέρος της αρχικής απαίτησης δεν θα αναβιώνει

Προστασία για την αγροτική γη.

Δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές.

Ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, Αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ομάδες παραγωγών και Συνεταιρισμούς.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκια , Μιχάλης Χουρδακης και Πέτρος Παππάς. Ο δήμαρχος Νεάπολης- Συκεων Σίμος Δανιηλιδης. Το μέλος του πολιτικού Συμβουλίου Αθανάσιος Γλαβινας. Το μέλος της επιτροπής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης.

Ο Δημήτρης Σαρηγιάννης από το γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ο γραμματέας της νομαρχιακής Επιτροπής Β Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπατζαρακιδης. Ο Πέτρος Λεκάκης, ο Μιχάλης Πάππου Αχιλλέας Μεταλουλης,.