Μ. Αποστολάκη: Να γίνει ενημέρωση από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών

“Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα και με μεγάλη ανησυχία μια σύρραξη που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι διαστάσεις θα πάρει. Βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων”, δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη για τις εξελίξεις στη Μεση Ανατολή (ρ/σ Παραπολιτικά).

Ερωτηθείσα αν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής σχολίασε: “Αλίμονο να μην είχε συγκληθεί το ΚΥΣΕΑ και αλίμονο να μην γίνονται συσκέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια ενημέρωση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, από τον Υπουργό Εξωτερικών”.

Υποκλοπές

Σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, η κα Αποστολάκη σημείωσε πως “δικαιωμένη είναι η ελληνική κοινωνία που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δικαστές”, ενώ πρόσθεσε πως “δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας συμπολίτης μας που νομίζει ότι ο Ισραηλινός με την σύζυγό του, ο κ. Λαβράνος και ο κ. Μπίτσιος είχαν στήσει αυτόν τον παρακρατικό μηχανισμό επειδή οι τέσσερίς τους ξαφνικά ξύπνησαν και τους ενδιέφερε να παρακολουθούν τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Χατζηδάκη και το μισό υπουργικό συμβούλιο”.