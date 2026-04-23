Λύθηκε μετά από 2,5 χρόνια το μυστήριο της «εξωγήινης» χρυσής σφαίρας που βρέθηκε στον Ειρηνικό

Οι επιστήμονες της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) γνωρίζουν πλέον τι είναι η μυστηριώδης «χρυσή σφαίρα» που ανακάλυψαν στον βυθό του Ειρηνικού το 2023 .

Μετά από 2,5 χρόνια ερευνών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αντικείμενο που είχε εντοπιστεί το 2023 σε βάθος μεγαλύτερο των 3.200 μέτρων στον Κόλπο της Αλάσκας δεν ήταν «εξωγήινο αυγό» ούτε κάποιο παράξενο σφουγγάρι, αλλά το απομεινάρι μιας γιγάντιας θαλάσσιας ανεμώνης, αναφέρει ο Independent.

Συγκεκριμένα, ήταν η βάση της ανεμώνης Relicanthus daphneae, ένα τμήμα που συνήθως παραμένει κρυμμένο κάτω από το σώμα του ζώου, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε απομείνει μόνο του πάνω σε βράχο. «Τι συνέβη στο πάνω μέρος της ανεμώνης; Μπορεί να πέθανε ή να μετακόμισε σε νέο σπίτι. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα», αναφέρει η NOAA στο ακόλουθο βίντεο που περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα.

Η ανακάλυψη έγινε τον Αύγουστο του 2023 από το τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα Deep Discoverer. Το αντικείμενο, με διάμετρο περίπου 10 εκατοστών, ήταν προσκολλημένο σε βράχο και έφερε μια μικρή τρύπα που αποκάλυπτε το εσωτερικό του. Συλλέχθηκε με ειδικό σύστημα αναρρόφησης και μεταφέρθηκε για ανάλυση στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν.

Τι δυσκόλεψε τους επιστήμονες

Η υπόθεση αποδείχθηκε πιο περίπλοκη από όσο ανέμεναν οι ερευνητές. Επιστήμονες της NOAA και του μουσείου μελέτησαν τόσο τη δομή όσο και το DNA του δείγματος, όμως οι πρώτες εξετάσεις δεν έδωσαν σαφή απάντηση.

«Ήταν ένα πολύπλοκο μυστήριο που απαιτούσε εξειδίκευση στη μορφολογία, τη γενετική, τη βαθιά θάλασσα και τη βιοπληροφορική για να λυθεί», δήλωσε ο ζωολόγος Δρ. Άλεν Κόλινς της NOAA.

Η αρχική εξέταση έδειξε ότι η σφαίρα δεν είχε την τυπική ανατομία ενός ζώου. Αντί γι’ αυτό, αποτελούνταν από ινώδες υλικό με στρωματοποιημένη επιφάνεια, γεμάτη από κνιδοκύτταρα –κύτταρα που χαρακτηρίζουν τα κοράλλια και τις ανεμώνες. Παρόμοια κύτταρα είχαν εντοπιστεί και σε άλλο δείγμα που είχε συλλεχθεί το 2021.

Η χρυσή σφαίρα στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν NOAA Fisheries

Αργότερα τα κύτταρα αυτά ταυτοποιήθηκαν ως σπειροκύστεις, οι οποίες απαντώνται αποκλειστικά σε μια ομάδα ασπόνδυλων γνωστή ως Hexacorallia. Ωστόσο, οι πρώτες προσπάθειες αντιστοίχισης του DNA του ευρήματος απέβησαν άκαρπες, πιθανότατα επειδή το δείγμα είχε επιμολυνθεί με γενετικό υλικό από άλλους μικροσκοπικούς οργανισμούς.

Η λύση δόθηκε μέσω ολικής αλληλούχισης γονιδιώματος, μιας πολύπλοκης τεχνικής που χρησιμοποιείται συχνά και στην ταυτοποίηση δύσκολων ασθενειών. Η μέθοδος επιβεβαίωσε ότι το γενετικό υλικό ήταν ζωικής προέλευσης και ότι τα μόρια DNA του δείγματος ήταν σχεδόν πανομοιότυπα με γνωστό γονιδίωμα αναφοράς του είδους ανεμώνης Relicanthus daphneae.

Δείγμα της ανεμώνης Relicanthus daphneae που είχε παρατηρηθεί το 2016 στις Μαριάνες Νήσους NOAA Ocean Exploration, Deepwater Exploration of the Marianas

Η ανακάλυψη και τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται να συζητηθούν πιο αναλυτικά σε διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας.