Λυπούμαστε για μια ευκαιρία που χάθηκε, λέει η Μελόνι για την απόρριψη της δικαστικής μεταρρύθμισης

Στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος βάσει του οποίου απορρίπτεται η προτεινόμενη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη αναφέρεται σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι .

«Η κυριαρχία ανήκει στον λαό και οι Ιταλοί σήμερα εκφράστηκαν με σαφήνεια. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί, προώθησε μια μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που ήταν γραμμένη στο εκλογικό μας πρόγραμμα», τόνισε η Μελόνι.

«Στηρίξαμε τη μεταρρύθμιση αυτή μέχρι τέλους και στη συνέχεια δώσαμε τον λόγο στους πολίτες, οι οποίοι και αποφάσισαν. Εμείς, όπως πάντα, σεβόμαστε την απόφασή τους αυτή», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Λυπούμαστε, φυσικά, που χάθηκε μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ιταλίας αλλά αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για το καλό του έθνους και για να τιμήσουμε την εντολή που μας δόθηκε», δήλωσε τέλος η Μελόνι.

Επικράτηση του «όχι» με 54,40%

Με καταμετρημένο σχεδόν το 60% των ψήφων, «όχι» ψήφισε το 54,40% των πολιτών που προσήλθε στις κάλπες για το δημοψήφισμα με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, ενώ το 45,60% αποφάσισε να στηρίξει το «ναι».

Σύμφωνα με το σύνολο, σχεδόν, των πολιτικών παρατηρητών, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ήττα της κυβέρνησης Μελόνι, από τη στιγμή που όλα τα κόμματα τα οποία συνθέτουν την κυβερνητική πλειοψηφία είχαν στηρίξει με έμφαση την έγκριση της συγκριμένης μεταρρύθμισης.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας με τους ψηφοφόρους. Στο πρόγραμμά μας υπήρχε η αλλαγή του νόμου αυτού, αλλά η εκστρατεία των περασμένων εβδομάδων ήταν τρομερά σκληρή», δήλωσε ο Λούτσιο Μαλάν, εκπρόσωπος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» στη Γερουσία.

«Τα καταφέραμε, ζήτω το ιταλικό Σύνταγμα» έγραψε πριν από λίγο στο «Χ» ο Τζουζέπε Κόντε, πρόεδρος των Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός της χώρας.