Λουκέτο στις παιδικές χαρές του δήμου Ωραιοκάστρου – Π. Τσακίρης: Θα αναβαθμιστούν με πόρους 1,3 εκατ. ευρώ

της Βαρβάρας Ζούκα

Λουκέτο μπαίνει στο σύνολο των παιδικών χαρών του δήμου Ωραιοκάστρου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την πιστοποίηση της καταλληλότητας λειτουργίας τους. Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης έχει αναλάβει τη δέσμευση ότι θα διατεθούν πόροι 1,3 εκατ. ευρώ για τις παιδικές χαρές, τονίζοντας ωστόσο την ίδια ώρα ότι οι διαρκείς βανδαλισμοί υπονομεύουν κάθε προσπάθεια που γίνεται από τον δήμο.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου εξέδωσε απόφαση για “την αναστολή της χρήσης του συνόλου των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου, δίχως καμία εξαίρεση”. Μάλιστα, με την ίδια απόφασή του εντέλει τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις δημοτικές ενότητες Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας, “να προβούν άμεσα στη σφράγιση των εν λόγω χώρων μέχρι την ημερομηνία λήψης του Ειδικού Σήματος Πιστοποίησης Καταλληλότητας Λειτουργίας αυτών”.

Η σφράγιση της εισόδου των παιδικών χαρών, όπως σημειώνεται, θα γίνει με αλυσίδα και λουκέτο, σε εμφανές σημείο θα αναρτηθεί πινακίδα που θα ενημερώνει για την απαγόρευση εισόδου και χρήσης της παιδικής χαράς από τα παιδιά και τους συνοδούς τους. “Σε κάθε άλλη περίπτωση η διέλευση και η χρήση των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου λαμβάνει χώρα με ευθύνη του χρήστη”, τονίζεται στην απόφαση του δημάρχου.

Οι αντιδράσεις και η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο με τις 136 υπογραφές

Το γεγονός ότι πολλές παιδικές χαρές του δήμου Ωραιοκάστρου είτε έχουν αποξηλωθεί είτε παραμένουν κλειστές για χρήση από τα παιδιά συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, έπειτα από σχετικό αίτημα που κατατέθηκε από δημότες.

Για το θέμα αυτό συγκεντρώθηκαν 136 υπογραφές, με τη Μάρθα Παλτζίδου, ως εκπρόσωπο των κατοίκων, να καταγγέλλει ότι οι γονείς είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές, όπως στον Εύοσμο, στους Αμπελόκηπους ή στον Λαγκαδά, για να παίξουν τα παιδιά τους.

Πιστώσεις 1,3 εκατ. ευρώ – Χωρίς τέλος οι βανδαλισμοί

Από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου ο Παντελής Τσακίρης ανέλαβε τη δέσμευση ότι στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα περιληφθεί πίστωση 1,3 εκατ. ευρώ ακριβώς για τις παιδικές χαρές. Όπως ανέφερε ο κ. Τσακίρης, τα παιχνίδια είναι πιστοποιημένα, όχι όμως και οι παιδικές χαρές στο σύνολό τους.

Μείζον πρόβλημα, ωστόσο, φαίνεται να αποτελούν οι βανδαλισμοί. “Τη μία μέρα τις φτιάχναμε τις παιδικές χαρές και την επόμενη τις διαλύανε”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακίρης, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο δήμος Ωραιοκάστρου έχει δαπανήσει 1,8 εκατ. για τις παιδικές χαρές. “Δεν είναι θέμα συντήρησης. Είναι θέμα βανδαλισμού”, πρόσθεσε ο ίδιος.