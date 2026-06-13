Λονδίνο: Με λαμπρότητα τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου

Χιλιάδες πολίτες και τουρίστες έχουν κατακλύσει από νωρίς το κέντρο του Λονδίνου για το “Trooping the Colour“, την ετήσια στρατιωτική τελετή με την οποία γιορτάζονται τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές εκδηλώσεις του βρετανικού Στέμματος και μία παράδοση που διατηρείται εδώ και σχεδόν τρεις αιώνες.

Ο εβδομηνταεφτάχρονος μονάρχης και η βασίλισσα Καμίλα ηγούνται της πομπής από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έως το ιστορικό Horse Guards Parade, την τελετουργική πλατεία των Βασιλικών Φρουρών δίπλα στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, όπου πραγματοποιείται το κύριο μέρος της τελετής και ο βασιλιάς επιθεωρεί τα στρατεύματα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο βασιλιάς μετακινείται με άμαξα και όχι έφιππος, καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο.

Περισσότεροι από 1.400 στρατιώτες, περίπου 200 άλογα και περισσότερα από 400 μέλη στρατιωτικών μουσικών συνόλων συμμετέχουν στην παρέλαση, η οποία ξεκινά περίπου στις 10:30 το πρωί ώρα Αγγλίας.

Λίγο μετά τις 12:30 η πομπή επιστρέφει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και γύρω στη μία το μεσημέρι η βασιλική οικογένεια θα εμφανιστεί στο μπαλκόνι για να παρακολουθήσει την αεροπορική επίδειξη των Red Arrows, που αποτελεί το εντυπωσιακό φινάλε των εορτασμών.

Το Trooping the Colour είναι μία από τις ελάχιστες στιγμές μέσα στη χρονιά κατά τις οποίες σχεδόν όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας εμφανίζονται μαζί δημόσια, γεγονός που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες θεατές από τη Βρετανία και το εξωτερικό. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές και πολλοί θεατές είχαν πάρει θέση από τα ξημερώματα κατά μήκος του The Mall, που συνδέει τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με το κέντρο των εορτασμών, για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέα της παρέλασης.