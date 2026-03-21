Λόλα Νταϊφά για γκαλερί Τσαγκαράκη: Έβγαλαν σε δημοπρασία τα σκουλαρίκια που μου είχαν κλέψει

Στην καταγγελία πως είδε τα σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει να βγαίνουν σε δημοπρασία ζωντανά στην τηλεόραση από την γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη , προχώρησε η Λόλα Νταϊφά.

Όπως είπε η κλοπή έγινε πολύ επαγγελματικά, με πρόσχημα κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες στο σπίτι της και αρκετούς μήνες μετά, είδε τα κλοπιμαία να βγαίνουν σε τηλεοπτικό πλειστηριασμό.

«Κάτι έγραφα και σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τα σκουλαρίκια μου να έχουν βγει σε πλειστηριασμό. Πήγα στον κύριο Τσαγκαράκη που τα έβγαζε σε πλειστηριασμό, αλλά άκρη δεν έβγαλα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η κ. Νταϊφά.

Ο γκαλερίστας οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα καθώς μετά από έφοδο της αστυνομίας κατασχέθηκαν ένα Ευαγγέλιο του 1700, πάνω από 300 πίνακες, εκ των οποίων μόλις οι επτά γνήσιοι, αμφορείς, βυζαντινές εικόνες και μεγάλος αριθμός μετρητών.

Κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.