Λιβύη: Νεκρός απο βομβιστική επίθεση ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της ανατολικής Λιβύης

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, κυρίαρχου στην ανατολική Λιβύη , σκοτώθηκε χθες Δευτέρα όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του, στην περιοχή Χαουάρι της Βεγγάζης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι έχασε τη ζωή του στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.

Οι πηγές του Reuters, δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθυνόταν για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η δολοφονία του αξιωματικού υπογραμμίζει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στη Λιβύη, όπου δυο αντίπαλες κυβερνήσεις και μια μυριάδα ένοπλες οργανώσεις διεκδικούν την εξουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και η κατάσταση παραμένει τεταμένη παρά την κατάπαυση του πυρός το 2020, που είχε βάλει τέλος σε εχθροπραξίες ευρείας κλίμακας.

Η χώρα της βόρειας Αφρικής με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου σε όλη την ήπειρο παραμένει κομμένη στα δυο, χωρισμένη ανάμεσα σε τομείς της δύσης και της ανατολής υπό τον έλεγχο διαφόρων ένοπλων οργανώσεων, μετά την υποστηριχθείσα από το NATO εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Ο ΛΕΣ του στρατάρχη Χαφτάρ και των γιων του διατηρεί υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και της νότιας Λιβύης. Υποστηρίζει την κυβέρνηση με έδρα τη Βεγγάζη. Ταυτόχρονα, η αντίπαλη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) έχει έδρα την Τρίπολη κι ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας.