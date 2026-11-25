Με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης επισφράγισε την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, ολοκληρώνοντας τη σχετική θεσμική διαδικασία.

Στην επίσημη Εφημερίδα περιλαμβάνεταο το πλήρες κείμενο της συμφωνίας στην αραβική γλώσσα, με το σύνολο των διατάξεών της και τις γεωγραφικές συντεταγμένες που αφορούν την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών.

Η δη,οσίευση της συμφωνίας συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη του αρχιστράτηγου των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο συνομιλιών με αντικείμενο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως αναφέρουν τα λιβυκά ΜΜΕ, η δημοσίευση της συμφωνίας συνιστά νέο βήμα στη νομοθετική διαδικασία επικύρωσης του μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, το οποίο υπεγράφη το 2019.