Λιβύη: Διακοπή παραγωγής σε πετρελαϊκά κοιτάσματα

Οι εργασίες σε πολλές πετρελαιοπηγές της Λιβύης διακόπηκαν αφού μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας που είναι αρμόδια για την προστασία του πετρελαϊκού τομέα της χώρας έκλεισαν μια βαλβίδα στον αγωγό μεταφοράς αργού Χαμάντα-Ζαουίγια, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία NOC.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να κηρύξει «κατάσταση ανωτέρας βίας» εάν η βαλβίδα παραμείνει κλειστή ή αν διακοπεί η λειτουργία και σε άλλες εγκαταστάσεις της. Η παραγωγή έχει σταματήσει εντελώς στη Χαμάντα, την Ταχάρα και το κοίτασμα NC5, σημείωσε.

Από το 2011, μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Λιβύης έχουν διακόψει πολλές φορές την παραγωγή τους, για πολιτικούς και τεχνικούς λόγους.

Σε ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, η Φρουρά Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων, που προστατεύει τις πετρελαιοπηγές, τους αγωγούς και τους τερματικούς σταθμούς, ζητά να τεθεί «οικονομικά και διοικητικά υπό τη NOC».

Καλεί επίσης τον πρωθυπουργό και τη NOC να λάβουν κατεπειγόντως μέτρα για να γίνει αυτό και να θέσουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Σήμερα, η Φρουρά υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Η Φρουρά προειδοποίησε ότι από σήμερα θα προχωρά σε περικοπές στην παραγωγή σε διάφορες εγκαταστάσεις, όπως στην Ουάφα, τη Αλ Χάμσα και το Ελ Φιλ ενώ αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της θα διακόψει ολοσχερώς την παραγωγή.

«Το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και η διακοπή της παραγωγής σε αυτό το κρίσιμο σημείο, την ώρα που ο κόσμος βιώνει την αύξηση των τιμών του αργού, συνιστά καταστροφικό πλήγμα για την εθνική οικονομία μας», σχολίασε η NOC.