Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ

Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας.

Παρακολουθήστε σε απευθείας σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκηστο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης.