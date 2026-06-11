Live η συνέντευξη Μητσοτάκη (20:00): Ο πρωθυπουργός δίνει το προεκλογικό του στίγμα

Έχοντας κάνει μια πρώτη «βαριά» πολιτική ομιλία χθες στην Πολιτική Γραμματεία της ΝΔ όπου εξέπεμψε τα πρώτα μηνύματα εν όψει των επερχόμενων εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει απόψε το στίγμα του για το κρίσιμο διάστημα που μεσολαβεί, παραχωρώντας συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Η συνέντευξη αναμένεται να περιστραφεί γύρω από ευρεία ατζέντα θεμάτων, όπως η ακρίβεια, οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό και τις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο.

Φυσικά, δεν θα λείψουν οι αναφορές στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού να έχουν κάνει πια τις ιδρυτικές τους εμφανίσεις, αλλά και οι τοποθετήσεις για το «μέτωπο» με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλής και Αντώνη Σαμαρά που επίσης αναμένεται να ιδρύσει νέο κόμμα. Στο τραπέζι θα τεθεί το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών.