Live η παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού – Το όνομα που επέλεξε

Στην επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί προχωρά αυτή την ώρα η Μαρία Καρυστιανού , ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια και πολιτική της παρουσία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού, καθώς και η οργανωτική του δομή.

Αν και το σύνθημα είναι «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καρυστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της χώρας, παρουσιάζοντας έναν φορέα που η ίδια έχει χαρακτηρίσει ως «ανεξάρτητο κίνημα πολιτών».

Έτσι, η Μαρία Καρυστιανού επισημοποιεί τη μετάβαση από το κίνημα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών σε έναν οργανωμένο πολιτικό φορέα με σαφές πολιτικό αποτύπωμα.