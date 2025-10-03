Live η ομιλία Μητσοτάκη στην ΟΝΝΕΔ για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας

Να γιορτάσει τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο πλευρό της νεολαίας του κόμματος επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , ο οποίος σήμερα το απόγευμα (3/10, 18:30) απευθύνει ομιλία στο 14ο Τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει το μήνυμα συσπείρωσης της νεολαίας και να κηρύξει την έναρξη μίας κινητοποίησης που θα διαρκέσει πάνω από 12 μήνες, μέχρι τις εθνικές κάλπες.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα και με την προειδοποίηση ότι «ο λαϊκισμός αντεπιτίθεται».